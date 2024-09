Hải Phát tạm dừng chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu, chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX, sàn HoSE) mới đây công bố nghị quyết về việc tạm dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/4/2024, HĐQT đã lên phương án triển khai tại các nghị quyết ngày 5/6/2024.



Lý do tạm dừng được công ty đưa ra là do nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông do thị trường không thuận lợi và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán.

Nguồn;HNX

Trước đó, Hải Phát dự kiến chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để thu về gần 1.521 tỷ đồng. Số tiền thu về được sử dụng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu với giá trị 1.410 tỷ đồng và 110 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX đang giao dịch ở vùng giá 5.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% so thời điểm cổ phiếu này được giao dịch trở lại trên HoSE hồi tháng 3/2024.

Trong diễn biến khác, ngày 18/9 vừa qua, Hải Phát đã chi 67,5 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần mã trái phiếu HPXH2124009. Lô trái phiếu này được phát hành tháng 1/2021, đáo hạn tháng 11/2024, trị giá 250 tỷ đồng, giá trị còn lại sau mua lại là 182,5 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phát đã 5 lần chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 277 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Hải Phát ghi nhận doanh thu 655 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, giảm 18%.

Năm nay, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22%. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Hải Phát ở mức hơn 8.460 tỷ đồng; tồn kho ghi nhận 2.756 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 834 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản… Tổng nợ vay ở mức gần 2.300 tỷ đồng, bằng 63% vốn chủ sở hữu.