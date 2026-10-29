Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp bị phạt 1,5 tỷ đồng vì dùng 24 hóa đơn khống
Giám đốc Công ty cổ phần V.A (TP Hải Phòng) bị phạt 1,5 tỷ đồng vì chỉ đạo sử dụng 24 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị trước thuế hơn 20,9 tỷ đồng, để kê khai chi phí đầu vào.
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Thông tin từ Công an Hải Phòng, theo tài liệu vụ án, giai đoạn 2018-2021, N.Đ.H (SN 1973), Giám đốc Công ty cổ phần V.A, đã chỉ đạo sử dụng 24 hóa đơn giá trị gia tăng lập khống của 7 doanh nghiệp nhằm kê khai chi phí đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế.
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn trước thuế hơn 20,9 tỷ đồng, với số thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 2,09 tỷ đồng.
Ngày 13/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế. Gần một tháng sau, ngày 11/2, cơ quan điều tra khởi tố bị can N.Đ.H về cùng tội danh, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngày 22/5, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt N.Đ.H 1,5 tỷ đồng, đồng thời buộc nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền trốn thuế.
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