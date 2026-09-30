Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, TPHCM nắng nóng kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở phía Nam Trung Quốc bị nén bởi áp cao lục địa, kết hợp hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng trải qua một đợt nắng nóng trên diện rộng, bắt đầu từ ngày 28/9.

Nền nhiệt phổ biến khu vực này trong các ngày 28-30/9 từ 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ.

Các chuyên gia nhận định, đây là đợt nắng nóng hiếm gặp. Thống kê cho thấy, vào tháng 9, Bắc Bộ thường xảy ra từ 1-2 đợt nắng nóng, tập trung vào nửa đầu tháng. Các đợt nắng nóng này thường kéo dài 2-4 ngày, cá biệt có đợt lên đến 6 ngày.

Vào cuối tháng 9, nắng nóng thường xảy ra ít hơn, dù trong lịch sử từng ghi nhận nắng nóng cuối tháng 9, đầu tháng 10 xuất hiện vào các năm 2009, 2010, 2016 và 2023.

Hà Nội là nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng lần này với mức nhiệt 38 độ tại lều khí tượng. Ảnh minh hoạ.

Đáng lưu ý, trong đợt nắng nóng lần này có tới 8 điểm đo thuộc 5 tỉnh/thành phố ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 9, gồm điểm đo Hải Dương (TP Hải Phòng), Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Phủ Lý (Ninh Bình), Nho Quan (Ninh Bình), Thái Bình (Hưng Yên), Chi Nê (Phú Thọ) và điểm đo Huyền Trân của TPHCM.

Mức nhiệt cao nhất của Hà Nội vào trưa 29/9 lên tới 38 độ tại điểm đo Láng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 1-3 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất cả nước trong đợt này, tuy nhiên chưa phải là nhiệt độ kỷ lục ghi nhận được ở Thủ đô trong tháng 9.

Dự báo trong ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 2/10 nắng nóng chấm dứt.

Nhận định xa hơn cho thấy, khoảng chiều tối đến đêm 1/10, một bộ phận không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 2/10, nền nhiệt giảm từ 2-4 độ.

Từ khoảng ngày 4/10 đến ngày 5/10, không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông rải rác ở miền Bắc, cục bộ có mưa to.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 5/10, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, một số nơi thuộc vùng núi cao thuộc Lạng Sơn, Lào Cai có thể giảm xuống dưới ngưỡng 18 độ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, không khí lạnh xuất hiện ngay sau những ngày nắng nóng có thể gây ra các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Người dân cần chủ động theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tại địa chỉ https://www.nchmf.gov.vn/.