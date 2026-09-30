Lá trầu không có tác dụng gì?

Thành phần dinh dưỡng của lá trầu không

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Yên Thao cho biết, theo một nghiên cứu phân tích thành phần lá trầu không tươi 100g lá trầu:

- 49,85kcal

- 3,49g protein

- 1,96g chất xơ

- 3.220µg β-carotene

- 20,66 mg vitamin C.

Nghiên cứu cũng ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa tương đương 78,15mg acid ascorbic/100g.

Sự kết hợp của các dưỡng chất này giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Lá trầu không rất tốt cho sức khỏe

Lá trầu có tác dụng gì?

Lá trầu không không chỉ là một biểu tượng văn hóa mà còn là vị thuốc quý trong dân gian. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Thị Nhi cho biết, dưới đây là những công dụng nổi bật của lá trầu không đối với sức khỏe:

Kháng khuẩn, khử trùng tự nhiên

Tinh dầu từ lá trầu không có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật gây hại. Do đó, nước lá trầu không thường được áp dụng để:

- Rửa vết thương ngoài da giúp sát trùng, giảm sưng viêm

- Rửa vùng kín để làm sạch và giảm ngứa ngáy

- Súc miệng giảm hôi miệng, viêm họng, viêm nướu.

Giảm viêm và giảm đau

Nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ, lá trầu không được dùng để:

- Giảm đau khớp

- Hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm phế quản.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Từ xa xưa, người Việt có thói quen nhai trầu không - không chỉ là nét đẹp văn hóa mà tinh dầu lá trầu còn giúp:

- Diệt khuẩn trong khoang miệng

- Giảm hôi miệng, viêm lợi và viêm chân răng

- Giúp răng chắc khỏe hơn

Ngày nay, một số sản phẩm nước súc miệng tự nhiên cũng chiết xuất từ tinh dầu lá trầu không để tăng hiệu quả kháng khuẩn.

Giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về da

Nước lá trầu không được dùng phổ biến để điều trị:

- Viêm da cơ địa, hăm da, mụn nhọt, nấm tay chân

- Ngứa ngáy, rôm sảy ở trẻ nhỏ.

Hỗ trợ sức khỏe phụ khoa

Đây là ứng dụng nổi bật nhất của lá trầu không trong dân gian. Nhiều phụ nữ sử dụng nước lá trầu để xông hoặc rửa vùng kín giúp:

- Làm sạch vùng kín, giảm viêm nhiễm nhẹ

- Giảm mùi hôi và khí hư bất thường

- Phòng ngừa nấm âm đạo, viêm ngứa

Tuy nhiên, cần pha loãng và sử dụng đúng cách, vì dùng quá đặc hoặc ngâm lâu có thể gây tổn thương niêm mạc vùng kín.

Hỗ trợ tiêu hóa và hô hấp

Theo Đông y, lá trầu không có vị cay, tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Một số bài thuốc dân gian dùng lá trầu để:

- Giảm ho, long đờm, thông mũi;

- Giảm co thắt ruột, trị tiêu chảy nhẹ

- Hỗ trợ giảm đau dạ dày.

Những lưu ý khi sử dụng lá trầu không

Phần lớn tác dụng của lá trầu không mới được nghiên cứu ở mức tiền lâm sàng, trong khi bằng chứng trên người còn hạn chế. Không nên lạm dụng hoặc dùng lá trầu không thay thế các phương pháp điều trị y tế chuyên khoa.

Nếu sử dụng lá trầu không trong các bài thuốc y học cổ truyền, nên tham khảo ý kiến lương y hoặc thầy thuốc có chuyên môn trước khi dùng. Việc lựa chọn cách dùng, liều lượng và phối hợp dược liệu cần phù hợp từng người.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc tiêu thụ quá mức lá trầu không có thể gây kích ứng dạ dày. Người dùng chỉ nên nhai một lượng nhỏ lá tươi nguyên chất và cần ngưng sử dụng ngay nếu xuất hiện các phản ứng dị ứng như ngứa hay sưng nướu. Tránh kết hợp lá trầu với hạt cau hoặc thuốc lá để không làm gia tăng rủi ro sức khỏe.