Hải Phòng: Phấn đấu thông xe cầu Máy Chai trong tháng 8/2025

Ngày 7/6, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa và nghe báo cáo phương án đầu tư tuyến đường dọc theo mương Cầu Tre từ nút giao chân cầu Máy Chai với đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền).

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đã khẩn trương tổ chức triển khai thi công xây dựng hạng mục cầu Máy Chai thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên đảm bảo tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa công trình thi công cầu Máy Chai.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và tổ chức thông xe kỹ thuật trong tháng 8/2025. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nghiên cứu bổ sung kết cấu, tấm che trên đoạn mương hở phía dưới cầu Máy Chai để đảm bảo mỹ quan đô thị. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP lắp đặt bổ sung một trạm bơm cưỡng bức tại vị trí cống Máy Đèn để chống úng lụt khi mưa to.

Hiện nay, hệ thống kênh thoát nước Đông Bắc đoạn từ cống Máy Đèn đến hồ Thiên Nga và hồ An Biên đang rất ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ gia đình trong khu vực. Để khắc phục tình trạng trên, Hải Phòng đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư ngầm hóa tuyến mương Đông Bắc đoạn nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Hồng Phong tiếp đến hồ Thiên Nga và hồ An Biên để xây dựng thành đường giao thông. Việc xây dựng được chia thành 2 giai đoạn: Từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Hồng Phong, từ đường Lê Hồng Phong đến hồ Thiên Nga và hồ An Biên.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra tuyến đường dọc theo mương Cầu Tre.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao UBND quận Ngô Quyền lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến 2025, trong đó cập nhật hướng tuyến của tuyến đường nêu trên (cả 2 giai đoạn), trình Sở Xây dựng thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường theo hai giai đoạn nêu trên.

Đối với tuyến đường Lạch Tray - Hồ Đông, UBND TP Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải bổ sung đoạn kết nối từ tuyến đường Lạch Tray - Hồ Đông với tuyến đường nêu trên.