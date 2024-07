Hai thái cực của một công ty tăng lương 52% cho Ban điều hành nhưng vẫn gánh nợ 'khủng'

CII có doanh thu thuần quý II/2024 ở mức 699,2 tỷ đồng. Ảnh: Int

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu giảm 14,3% so với cùng kỳ còn 744,7 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ doanh thu, CII có doanh thu thuần ở mức 699,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, nhờ giá vốn bán hàng của doanh nghiệp giảm tới 55% về mức 285 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của CII vẫn đạt 413 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng mạnh lên mức 59% so với cùng kỳ ghi nhận chỉ 23,9%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, CII có lợi nhuận sau thuế tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2023 lên mức 129,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng và lãi sau thuế 452 tỷ đồng, giảm nhẹ ở chỉ tiêu doanh thu nhưng kết quả lợi nhuận ròng lại tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, với mục tiêu năm 2024 đạt tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng và lãi ròng sau thuế là 430 tỷ đồng, CII đã hoàn thành 37% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận ròng.

Xét về cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động thu phí giao thông vẫn là nguồn thu chính khi đem về hơn 1.309 tỷ đồng, tăng mạnh gần 84% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bất động sản vốn là thế mạnh của doanh nghiệp lại sụt giảm 70% so với cùng kỳ về mức hơn 211 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2024, tổng tài sản của CII đã tăng 7,5% so với thời điểm đầu năm lên mức 35.673,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 28,7% lên 8.894,6 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản; tài sản dài hạn tăng 1,9% lên mức 26.778,6 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản.

Đáng chú ý, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh 282% trong 6 tháng đầu năm lên con số gần 2.251 tỷ đồng với các dự án bất động sản dang dở chiếm tới hơn 78%. Những dự án đó gồm khu nghỉ dưỡng kết hợp khu dân cư Delagi (Bình Thuận) với 1.039 tỷ đồng, khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi với 612 tỷ đồng, cùng một số dự án khác khoảng 116 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2024 của CII đạt 26.332,4 tỷ đồng (tương ứng 1,03 tỷ USD), tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 19.599 tỷ đồng, tương đương 74,4% tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu đạt 9.341 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.353 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 2,8 lần.

Nhờ hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của Ban điều hành CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng được cải thiện, tăng 52% đối với tiền lương và 35% với tiền thưởng so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng lương và thưởng 6 tháng đầu năm của Ban điều hành ở mức 10,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu CII có thị giá là 16.350 đồng/cổ phiếu, đi ngang so với phiên giao dịch trước.