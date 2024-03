Hai đối tượng Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí khi bị bắt

Trước đó, vào tháng 5/2022, Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Đức Thủy, sinh năm 2002, trú thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Xuân Quí, sinh năm 2000, trú thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua năm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện có nhiều vụ việc người dùng mạng xã hội Facebook bị chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân. Sau đó đối tượng sử dụng tài khoản này nhắn tin đến người thân, bạn bè của họ để mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền giùm rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà nhiều bị hại không trình báo vụ việc đến cơ quan Công an để đấu tranh với loại tội phạm này.

Nhận được thông tin chị L.T.T.N, 33 tuổi, trú huyện Đồng Phú đã bị hack tài khoản Facebook, sau đó các đối tượng lừa nhiều bạn bè của chị N và chiếm đoạt số tiền 55 triệu đồng thì Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng vào cuộc đấu tranh với nhóm tội phạm này.



Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng. Sau nhiều ngày vất vả truy theo dấu vết tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị”.

Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn gửi tin nhắn qua Messenger đến các tài khoản cá nhân nhờ bình chọn “tài năng nhí” theo đường link do chúng tạo ra. Khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang Web có giao diện “tài năng nhí” để bình chọn sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và hack luôn tài khoản Facebook của bị hại. Sau đó, các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản Messenger, Facebook bạn bè, người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.



Cơ quan Công an xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022, Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí đã dùng thủ đoạn trên để hack thành công hơn 300 tài khoản Facebook của nhiều người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tháng 5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Thủy 13 năm 3 tháng tù; Nguyễn Xuân Quí 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là mức án nghiêm khắc dành cho những kẻ chuyên phạm tội để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an cảnh báo cách phòng tránh chiêu trò lừa đảo

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước thông tin: “Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Trị, hiện nay cơ quan này đang tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm đối với một số đối tượng trên địa bàn có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã hack hơn 400 tài khoản Facebook cá nhân bằng cách gửi đường link nhờ chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang Web giả mạo, có mã độc để bình chọn “Giọng hát việt nhí 2023”.

Sau đó các đối tượng dùng số điện thoại ảo trên internet để đổi thông tin, mật khẩu Facebook chiếm đoạt được và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin mượn tiền của những người thân, bạn bè tài khoản Facebook đã bị chiếm đoạt”.



Đường link dẫn dụ các chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang Web giả mạo bình chọn “Giọng hát việt nhí 2023” là: https.news-everyday247.weebly.com. Đối với các tài khoản Facebook chiếm đoạt được, các đối tượng sẽ nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho bạn bè, người thân của tài khoản Facebook này để mượn tiền với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào một trong 3 tài khoản ngân hàng sau:

Tài khoản ngân hàng Tpbank số 55681978888, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN KHANH.

Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028674000, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN DUONG.

Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100875981227, tên chủ tài khoản: NGUYEN HAI HA.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nhiều bị hại chuyển tiền rất nhiều lần cho đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng. Trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.