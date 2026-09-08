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Hai tiêm kích Su-35S của Nga va chạm trên bầu trời vùng Kursk

| | Tài chính quốc tế

Một thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng và gây tổn thất lớn đối với Không quân Nga vừa diễn ra tại vùng Kursk.

Một sự cố hàng không nghiêm trọng liên quan đến máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã được ghi nhận trong không phận khu vực biên giới sát Ukraine.

Theo báo cáo hoạt động, 2 tiêm kích đa năng, siêu cơ động thế hệ 4++ Su-35S đã va chạm trên bầu trời vùng Kursk trong một nhiệm vụ bay.

Kênh Telegram chuyên trách "Fighterbomber" cho biết, sự cố đã dẫn đến việc triển khai ngay lập tức một loạt cuộc điều tra. Các cơ quan chuyên trách và đơn vị liên quan hiện đang đánh giá kỹ lưỡng tất cả các tình tiết, yếu tố kỹ thuật và nguyên nhân trực tiếp của sự cố dẫn đến tình trạng khẩn cấp.

Thông tin về tình trạng hiện tại của phi hành đoàn và mức độ thiệt hại đối với máy bay đang được làm rõ. Nhưng sơ bộ thì 1 phi công đã thiệt mạng do vụ va chạm, trong khi người còn lại may mắn thoát nạn.

Tiêm kích Su-35 của Nga rơi sau khi va chạm tại vùng Kursk.

Báo chí Nga khu vực lưu ý biên đội máy bay chiến đấu Su-35S đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không và yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị mặt đất trong môi trường tác chiến hiện tại.

Những tiêm kích tối tân như Su-35S được tự động hóa cao, nhưng việc thực hiện các thao tác phức tạp ở cự ly cực gần trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Các chuyên gia nhấn mạnh một ủy ban đặc biệt của Bộ Quốc phòng sẽ điều tra vụ việc. Họ dự định nghiên cứu kỹ lưỡng hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và số liệu radar để tái dựng đầy đủ trình tự sự kiện và xác định xem vụ va chạm là do điều kiện thời tiết xấu, trục trặc kỹ thuật hay lỗi của con người.

Tiêm kích Su-35S là một trong những "ngựa chiến" chủ lực của VKS - ngang hàng với Su-30 và Su-34. Giống như những máy bay này, nó là sự hiện đại hóa sâu rộng từ Su-27.

Việc phát triển Su-35S được thúc đẩy bởi mong muốn của các nhà thiết kế và quân đội Nga nhằm chuyển đổi Su-27 "máy bay đánh chặn thuần túy" thành một cỗ máy đa năng thế hệ 4+, có khả năng tấn công hiệu quả cả mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Theo Avia-pro

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

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