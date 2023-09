Halza - Ứng dụng lưu trữ và quản lý hồ sơ y tế, giải pháp tối ưu cho mọi gia đình

Vì sao Halza lại lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong hành trình mở rộng thị phần?

Tôi tin rằng Việt Nam là một lựa chọn đúng đắn cho hành trình phát triển thị phần của Halza. Đất nước này có con người thân thiện, khí hậu ấm áp và vị trí địa lý thuận lợi. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện sự quản lý xuất sắc và phục hồi kinh tế nhanh chóng. Điều này khuyến khích người dân nâng cao ý thức về sức khỏe và y tế. Với dân số gần 100 triệu người, người Việt Nam có nhu cầu cao về sức khỏe và chăm sóc y tế. Tôi tin tưởng rằng quyết định của chúng tôi để phát triển Halza tại Việt Nam là một bước đi sáng suốt.

Ứng dụng Halza đã phát triển ở những nước nào?

Hiện tại, Halza đã có văn phòng tại nhiều quốc gia, bao gồm Châu Âu, Dubai, Singapore và Việt Nam. Chúng tôi đã và đang nhận được sự quan tâm từ người dùng trên khắp thế giới.

Mr.Richard Nijkerk, CEO của Halza

Tại sao khách hàng nên lựa chọn sử dụng Halza?



Halza mong muốn mang đến những tiện ích và công nghệ để người dân Việt Nam có thể lưu trữ và quản lý hồ sơ sức khỏe của họ một cách dễ dàng và an toàn. Chúng tôi muốn giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý sức khỏe cá nhân và gia đình. Vì thế tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

App Halza lưu trữ thông tin để y tế giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe cá nhân và gia đình

Tầm nhìn và sứ mệnh của Halza là gì?

Tầm nhìn của chúng tôi là đơn giản hóa quản lý hồ sơ y tế và giúp người dùng kiểm soát sức khỏe của họ một cách thoải mái nhất.

Còn sứ mệnh của chúng tôi là đồng cảm, tôn trọng và thấu hiểu khách hàng, mong muốn cung cấp một giải pháp tiện lợi cho mọi người trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Chúng tôi hướng đến mục tiêu đạt 100 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Mọi người đang nói về chuyển đổi số, vậy thế mạnh của Halza trong lĩnh vực này là gì?

Halza được hỗ trợ bởi tập đoàn công nghệ Nijkerk của Hà Lan, với hơn 60 năm kinh nghiệm trong công nghệ. Điều này giúp chúng tôi tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi cũng tự hào về hệ thống bảo mật vượt trội của mình, được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín và hợp tác với Microsoft - một đối tác đáng tin cậy.

Halza cung cấp những tiện ích gì cho người dùng?

Halza có nhiều tính năng hữu ích, bao gồm tài khoản gia đình, nhật ký nguyệt san, sổ vaccine cho con và khả năng chia sẻ hồ sơ,…. Chúng tôi cũng cung cấp ba gói thuê bao với hơn 12 tính năng để giúp người dùng quản lý sức khỏe hàng ngày. Khách hàng cũng có thể kết nối trực tiếp với các bệnh viện mà họ đã thăm khám.

Giao diện app rất dễ sử dụng

Đối tác của Halza là ai và ở đâu?



Đối tác của Halza bao gồm tất cả các bệnh viện và phòng khám tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tập trung phát triển thị trường ở đây với dân số đông đúc, lao động có trình độ và nhu cầu về dịch vụ cao. Halza có kế hoạch mở rộng đến Thủ đô Hà Nội và Thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Hệ thống bảo mật và chuyển đổi số của Halza như thế nào?

Halza cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu người dùng. Chúng tôi đã nhận được các chứng chỉ bảo mật quốc tế như PDPC, HIPAA và GDPR, và hợp tác chặt chẽ với Microsoft để sử dụng nền tảng AZURE an toàn. Dữ liệu không lưu trữ ngoại tuyến, và người dùng có thể truy cập trang web MyHalza.com để đảm bảo an toàn dữ liệu khi mất điện thoại.

Chúng tôi tin rằng ứng dụng Halza sẽ đem lại lợi ích và tiện ích lớn cho người dùng tại Việt Nam, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe của mọi gia đình. Hãy cùng chúng tôi trên hành trình này để quản lý sức khỏe một cách an toàn và hiệu quả.