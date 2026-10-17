Hạn chế lưu thông bốn luồng hàng hải để đưa nhịp cầu 3.400 tấn qua sông Sài Gòn

Theo thông báo của Cảng vụ Hàng hải TPHCM, việc hạn chế lưu thông được triển khai nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình lai kéo sà lan TRUNG NAM S 05 vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công vào ngày 16/10.

Đoàn lai kéo gồm tàu kéo chính VNL VISION và 3 tàu lai hỗ trợ là VNL Voyager, VNL Future, VNL 05. Sà lan TRUNG NAM S 05 chở kết cấu thép siêu trường, siêu trọng trên boong.

Theo kế hoạch, từ 5h đến 18h ngày 18/10, đoàn lai kéo di chuyển từ bến cảng thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dũng trên sông Dinh đến bến phao SR-05 của Công ty Cổ phần Nhà Rồng trên sông Soài Rạp.

Ngày 19/10, từ 5h đến 18h, đoàn lai kéo tiếp tục hành trình từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến khu vực rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Trong thời gian này, các luồng hàng hải Sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu thuộc vùng nước cảng biển TPHCM nằm trong phạm vi thông báo hạn chế lưu thông.

Cảng vụ Hàng hải TPHCM yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực không cản trở, không gây mất an toàn cho đoàn lai kéo; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu và chấp hành nghiêm các quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

Các khu vực cấm tránh, vượt và biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải được thực hiện theo phương án đã được Cảng vụ Hàng hải TPHCM chấp thuận.