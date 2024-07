Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất lần thứ 12 liên tiếp

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã duy trì lãi suất ở mức 3,5% trong hơn một năm rưỡi, kể từ quyết định ấn định lãi suất được đưa ra vào tháng 1/2023. Đây là mức lãi suất đóng băng dài nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục 17 tháng trước đó vào năm 2016-2017.



Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở BoK ở Seoul, Thống đốc BoK Rhee Chang Yong cho biết: "Với niềm tin ngày càng tăng rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu, việc cắt giảm lãi suất có thể được xem xét vào thời điểm thích hợp trong tương lai".

Lạm phát đã mất đà ở Hàn Quốc trong những tháng gần đây. Vào tháng Sáu, giá tiêu dùng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023, đánh dấu mức tăng trưởng thấp nhất trong 11 tháng. Con số này đang trên đà giảm, giảm từ 2,7% vào tháng Năm và 2,9% vào tháng Tư, gần với mục tiêu 2%.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK)

Thống đốc Rhee cho rằng vẫn chưa thể dự đoán trước khi nào việc cắt giảm sẽ diễn ra. Ông nói: "Sự chậm lại của lạm phát phải được xác nhận thêm, vì sự không chắc chắn về con đường tăng trưởng giá cả vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn". Giá trị yếu của đồng won Hàn Quốc so với USD cũng vẫn là một rủi ro. Giá trị trung bình của đồng won so với USD trong quý II là 1.371,24 won/USD, đánh dấu mức giảm giá trị 42 won theo quý. Đây là con số quý yếu nhất kể từ 3 tháng đầu năm 2009, khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Một mối lo ngại khác của BOK là nợ hộ gia đình, vốn bắt đầu tăng trở lại do giá nhà và khối lượng giao dịch tăng. Theo dữ liệu do cơ quan tài chính công bố ngày 10/7, giá trị nợ hộ gia đình chưa thanh toán tại các ngân hàng địa phương đã tăng 6.000 tỷ won (4,3 tỷ USD) vào tháng Sáu so với tháng trước, dẫn đầu là khoản vay nhà ở tăng vọt 6.300 tỷ won, đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 10 tháng. Ông Rhee cho biết: "Giá bất động sản tại khu vực Seoul mở rộng sẽ tăng dần, nhưng mức tăng mạnh hơn dự kiến", đồng thời nhấn mạnh nhu cầu theo dõi chặt chẽ.

Các chuyên gia đồng ý rằng sự biến động giá trên thị trường bất động sản trong những tháng tới sẽ tác động đến quyết định lãi suất của BoK. Nhà phân tích Park Sang Hyun từ Hi Investment & Securities cho biết: "Giá bất động sản tại khu vực Seoul rộng lớn và nợ hộ gia đình tăng cao sẽ là những biến số chính ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất. BoK cần ít nhất hai đến ba tháng để xác nhận sự ổn định".