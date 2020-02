Hàn Quốc trở nên mong manh khi dịch Covid-19 bùng phát, chuẩn bị đối mặt với 'cú shock' kinh tế mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đã cảnh báo về khả năng phục hồi "mong manh" của nền kinh tế nước này và cam kết thực hiện những hành động cần thiết để giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Theo đó, thị trường tài chính Hàn Quốc cũng chứng kiến biến động mạnh, đồng nội tệ và chỉ số chứng khoán lớn cũng lao dốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc – Kim Yong-boem, cho biết dịch bệnh gây ra "mối lo ngại lớn hơn đối vớiđà phục hồi kinh tế mới bắt đầu từ cuối năm ngoái." Ngoài ra, ông cũng cảnh báo về sự sụt giảm trong lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong tuần vừa qua, số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã tăng vọt chỉ từ hơn 30 đến hơn 760 người, với ít nhất 7 người tử vong. Số lượng ca nhiễm bệnh tăng đột biến khiến Tổng thống Moon Jae-in đã nâng cảnh báo về sự lây lan của dịch Covid-19 lên mức cao nhất kể từ năm 2009, theo đó chính phủ có thể yêu cầu hoãn các hoạt động công cộng.

Chiều 24/2, Bank of Korea đã tổ chức một cuộc họp khẩn và thảo luận về tác động của Covid-19, theo thông tin từ ngân hàng trung ương, nhưng không đề cập đến bất kỳ biện pháp chính sách nào được cân nhắc. Ngày càng có nhiều nhà kinh tế tin rằng NHTW sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ Năm tuần này. Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu các thư ký xem xét việc soạn thảo văn bản về ngân sách bổ sung với sự chấp thuận của quốc hội.

Nền kinh tế Hàn Quốc có xu hướng chịu tác động rất sớm từ những biến động trên thế giới, do phụ thuộc nhiều vào thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhập khẩu của Hàn Quốc từ Trung Quốc đã giảm tới 19% chỉ trong 20 ngày đầu của tháng 2, điều này cho thấy virus corona đã gây tổn hại nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng ở khu vực này.

Nền kinh tế nước này dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn nữa khi tâm lý lo sợ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, đây sẽ là yếu tố hạn chế hoạt động kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi người dân tránh tham gia các hoạt động ngoài trời, hoạt động tôn giáo nơi đông người và lùi lịch học xuống 1 tuần.

Hiện tại, Samsung Electronics Co. and LG Electronics Inc. là một trong số các công ty đã thực hiện những biện pháp ứng phó khi số lượng ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc ngày càng tăng lên, trong đó có cả 1 nhân viên Samsung được xác nhận dương tính với virus corona. Công ty công nghệ lớn nhất nước này phải đóng cửa một nhà máy ở thành phố Gumi vào cuối tuần vừa rồi, sau khi nhân viên trên cho biết đã nhiễm virus corona. Nhà máy này đã hoạt động trở lại vào ngày 24/2.



Trường hợp nhân viên của Samsung nhiễm bệnh khá rắc rối vì thành phố Gumo có nhiều cơ sở sản xuất của Samsung, LG Electronics, LG Display, Toray Group và các công ty khác. Riêng Samsung có 2 dây chuyền sản xuất ở Gumi – cách Seoul khoảng 200 km về phía đông nam.

LG Electronics hiện đang vận hành các nhà máy sản xuất TV ở khu công nghiệp phức hợp Gumi. Tập đoàn này đã yêu cầu các công nhân ở Daegu làm việc tại nhà. LG Display cũng yêu cầu các nhân viên ở Daegu cách ly trong vòng 2 tuần và các nhân viên cấp cao cũng nên hạn chế đến khu vực này khi không có sự chấp thuận từ lãnh đạo công ty.

Hiện tại, Samsung đã chuyển gần một nửa hoạt động sản xuất smartphone sang Việt Nam nhưng vẫn sản xuất một số mẫu cao cấp ở khu phức hợp Gumi. Việc nhà máy tạm dừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến sản lượng của dòng điện thoại cao cấp, trong đó có 2 mẫu mới ra mắt là Galaxy Z Flip và Galaxy Fold.

Kospi và chỉ số công nghệ Kosdaq rớt điểm mạnh kể từ khi dịch bệnh bùng lên ở Hàn Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, đồng won đã rớt xuống mức thấp nhất trong 6 tháng và thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng lao dốc khi nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc về tác động của virus corona. Theo đó, dòng tiền đổ vào trái phiếu tăng lên. Đồng won đã giảm 0,9%, xuống mức 1.220,35 đổi 1 USD, trong khi đó chỉ số Kospi rớt 3,9% khi đóng cửa – ghi nhận đà giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2018.

Park Sang-hyun, nhà kinh tế tại HI Investment & Securities Co., nhận định: "Virus corona có tác động tiêu cực lớn hơn dự đoán đối với thị trường tài chính. Vấn đề là, liệu dịch bệnh có diễn biến khả quan hơn vào tháng cuối tháng 2 hay đầu tháng 3 hay không."