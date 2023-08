Hãng bay chính thức lên tiếng về việc ngựa vàng mã của khách Tây phải bỏ lại sân bay Nội Bài

Nhiều ngày trước, du khách Arnaud Zein El Din, quốc tịch Mexico đến Việt Nam và mua món đồ là con ngựa vàng mã. Arnaud Zein El Din cho biết, đây là một trong số những món hàng lưu niệm mà anh định mang về Mexico. Trong đó, con ngựa vàng mã có giá 100.000 đồng, ngoài ra còn có các món quà lưu niệm như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, mặt nạ, đó bắt cá, chày cối đá....

“Chỉ vì tôi tình cờ bắt gặp và thấy nó đẹp. Tôi đoán nó có nhiều ý nghĩa hơn, như để dùng cho một buổi lễ", Arnaud Zein El Din cho biết.

Tuy nhiên, trên đường trở về nước, dù đã qua cửa an ninh tại sân bay Nội Bài nhưng vị khách này khách nước ngoài phải bỏ lại con ngựa vàng mã vì hãng hàng không từ chối vận chuyển.

Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì sao hãng hàng không từ chối vận chuyển món đồ này.

Vị khách Arnaud Zein El Din ôm con ngựa vàng mã cùng hành lý ở sân bay Nội Bài.

Liên quan đến sự việc này, đại diện hãng hàng không Emirates – đơn vị vận chuyển hành khách Arnaud Zein El Din từ sân bay Nội Bài cho biết, theo các quy định về hành lý xách tay, hạng Phổ thông quy định mỗi hành khách được mang theo 1 kiện hành lý xách tay nặng 7kg có kích thước không vượt quá 55 x 38 x 20 cm.

“Trong trường hợp này, hành khách mang theo lượng hành lý xách tay quá khổ bao gồm một vali, một ba lô và một con ngựa giấy. Tại quầy làm thủ tục, hành khách này đã nhận được giải thích cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về hạn mức hành lý xách tay và đã chấp hành quy định bằng cách sắp xếp lại kiện hành lý. Tuy nhiên, khi đến cửa ra tàu bay, hành khách lại mang hành lý quá khổ. Tại đây, hành khách được hướng dẫn sắp xếp lại hành lý theo quy định và đã chủ động bỏ lại hành lý quá khổ, bao gồm con ngựa giấy, trước khi lên máy bay”, phía Emirates thông tin

Hành khách được hướng dẫn sắp xếp lại hành lý theo quy định và đã chủ động bỏ lại hành lý quá khổ, bao gồm con ngựa giấy, trước khi lên máy bay - Emirates thông tin.

Về việc có hay không sự linh động của hãng hàng không trong 1 số trường hợp hành lý xách tay quá khổ nếu đã đảm bảo các quy định an ninh, an toàn bay, Emirates khẳng định, hãng coi sự an toàn và thoải mái cho tất cả hành khách trên các chuyến bay luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy, hành lý xách tay của khách hàng được yêu cầu tuân thủ bộ quy tắc chung, quy định về số lượng kiện hoặc trọng lượng hàng hóa xách tay theo từng hạng vé.

“Những quy định này nhằm đảm bảo an toàn và các điều kiện cần thiết khác cho chuyến bay. Do đó, nếu hành lý quá khổ, chúng tôi khuyến nghị tất cả hành khách nên ký gửi”, phía hãng bay cho biết.

Liên quan đến những hành lý xách tay có vật phẩm bị cấm, hãng cho biết chính sách về hàng hóa nguy hiểm của hãng cũng tương đồng với những quy định được mọi hãng hàng không áp dụng trên toàn thế giới. Các quy định này đều có trên website của hãng và hành khách cần tham khảo trước khi bay cùng.