Hãng bột giặt hơn 50 năm tuổi, sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh,... kinh doanh ra sao?

Được thành lập vào năm 1972, CTCP bột giặt Lix (Lixico) tiền thân là Công ty kỹ nghệ hóa phẩm Huân Huân, một công ty tư nhân được thiết kế theo công nghệ của Ý.

Năm 1992, đơn vị này chuyển thành Công ty Bột giặt Lix, thuộc Tổng công ty Hóa chất công nghiệp và Hóa chất tiêu dùng.

Năm 2003, chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Bột giặt Lix với số vốn điều lệ 36 tỷ đồng.

Năm 2009, chính thức được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), mã cổ phiếu là LIX.

CTCP bột giặt Lix

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, Lixco hiện là một trong những doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu chuyên về lĩnh vực sản xuất kinh doanh chất tẩy rửa các loại như: bột giặt, nước rửa chén, nước giặt,... với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Thị trường trong nước

- Kênh siêu thị lớn như: Co.op Mart, Big C, Mega Market, Lotte, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Go & Top Market, BRGMart, Pharmacity... Ngoài ra Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Big C, Mega Market, Winmart, Lotte, Bách Hóa Xanh.

- Kênh bán hàng truyền thống: Với sự phát triển lâu đời và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Lixco, đến nay mạng lưới phân phối của Lixco rộng và trải đều khắp cả nước với tất cả hệ thống siêu thị, 100.000 điểm bán hàng và 190 nhà phân phối.

- Kênh Horeca và kênh thương mại điện tử: Nhận thấy được những thách thức và tiềm năng phát triển khi chuyển đổi số trong tương lai gần, Lixco cũng đã đẩy mạnh các sản phẩm của mình lên các kênh phân phối thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Lixco đã phối hợp với các chuỗi nhà hàng, khách sạn và cafe có uy tín để phân phối sản phẩm của mình dưới hình thức kênh phân phối Horeca.

Thị trường xuất khẩu

Song song với sự phát triển ở thị trường nội địa, Lix vẫn không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước tẩy javel,...

Lixico có hơn 20 thị trường xuất khẩu chính như Cambodia, Philippines, Togo, Triều Tiên, Mông Cổ, Brunei,.. Ngoài ra, Lixco còn sản xuất sản phẩm OEM cho một số thị trường lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Philippines, New Zealand, Úc, Malaysia, Mông Cổ, Pakistan.

Về hiệu quả kinh doanh, công ty duy trì mức lợi nhuận trên 100 đến dưới 200 tỷ đồng trong những năm gần đây. Năm 2020, công ty đạt 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Doanh thu, lợi nhuận sau thuế trong 5 năm trở lại đây của Lix

Năm 2022, Lix đạt doanh thu 2.815 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2022 được Ban lãnh đạo công ty đánh giá nhờ kinh tế trong nước phục hồi, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hóa mỹ phẩm tại Việt Nam dần tăng trở lại, tạo cơ hội cho công ty tăng doanh số bán hàng.

Bên cạnh đó, công ty vẫn duy trì hợp tác và cung ứng hàng đầy đủ nhãn hàng OEM cho các khách hàng ở Nhật, Úc, Campuchia, Thái Lan, Sudan,....

Nhãn hàng Liox, Onl, Iron & Stone tiếp tục được xuất khẩu tới các thị trường truyền thống ở Đông Nam Á và đảo quốc. Trong năm, công ty cũng phát triển được 3 nhà phân phối mới và 2 thị trường mới là Gabon và Anh.

Tuy vậy, năm 2022 cũng là một năm có nhiều thách thức về cạnh tranh từ các đối thủ hay giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Thị trường xuất khẩu thì ngoài khó khăn hậu Covid 19, xung đột Ukraina và Nga cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.Giá bán tăng cộng thêm cước vận chuyển tàu biển tăng cao khiến các khách hàng Trung Đông không đặt hàng, khách hàng Togo, Maldives ngừng kinh doanh, khách hàng Nga ngừng triển khai.

Năm 2023, Lix đặt mục tiêu doanh thu 2.957 tỷ đồng và 225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 105% và 85,9% so với năm 2022.

3 tháng đầu năm, Lix đã đạt doanh thu 677,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 55,4 tỷ đồng.

Mới đây, Lix vừa công bố thông tin bất thường về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty ở mức 50%. Trước đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Cơ cấu vốn chủ sở hữu của Lixico theo báo cáo gần nhất thì Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam đang chiếm 51% cổ phần. Còn lại hơn 40% cổ phần nằm trong tay các cá nhân và số lượng ít 0,5% cổ phần trong tay nhà đầu tư tổ chức.