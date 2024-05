Hàng chục công an khám nghiệm đến khuya chiếc xe đưa đón nơi bé trai tử vong do bị bỏ quên 11 giờ

Báo cáo của Công an thành phố xác định diễn biến vụ việc như sau: Hồi 6 giờ 20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư). Khi đến trường, anh L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Ảnh: VTC