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Hàng chục người ở Thanh Hóa bị tống tiền bằng clip nhạy cảm

| | Kinh tế số

Chỉ vài ngày đã có gần 20 người ở Thanh Hóa trình báo bị đe dọa phát tán clip nhạy cảm được cắt ghép bằng công nghệ để tống tiền. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Ngày 4/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép.

Những tin nhắn đe dọa đến các bị hại.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm. Những hình ảnh này được gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã, nhằm khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép. Có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ công an đã kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người bị đe dọa cách xử lý, giúp ổn định tâm lý, nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Nhờ đó, nhiều trường hợp không mắc bẫy, không chuyển tiền cho các đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Những hình ảnh này có thể được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ, không đồng nghĩa với việc nội dung là thật. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo yêu cầu của đối tượng mà cần lưu giữ thông tin liên quan, nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý. Việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại, thậm chí khiến nạn nhân tiếp tục bị tống tiền".

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân hạn chế công khai hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không kết bạn, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho tài khoản không rõ danh tính.

Theo Phạm Trường

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