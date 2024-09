Hàng dài người xếp hàng đông nghịt từ sáng tới tối muộn để mua bánh Trung thu Bảo Phương

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Rằm tháng 8, một dịp lễ lớn trong năm của người Việt. Sát ngày này, người tới mua bánh Trung thu Bảo Phương trên con phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) bỗng đông vui và tấp nập hơn hẳn.

Khác hẳn với khung cảnh vắng vẻ của những ngày trước, vài ngày gần đây, trước cửa 2 cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương lại đông nghịt người tới xếp hàng chờ mua.

Hàng dài người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu Bảo Phương (cơ sở 1) dù đã tối muộn

Đi qua đường Thuỵ Khuê vào những ngày này, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng khách đến xếp hàng dài trước cửa 2 cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương. Từ sáng sớm, khi các bà, các mẹ đi chợ sớm qua đây cũng đã bắt gặp cảnh tấp nập người vào mua bánh. Cho tới tận tối muộn, khoảng 7h-8h tối, đoạn phố này vẫn rất nhộn nhịp.

Có người tới xếp hàng chỉ để mua 1 - 2 hộp bánh, có người mua cả chục hộp để mang đi làm quà tặng. Được biết, bánh Trung thu Bảo Phương hiện chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, thế nên có nhiều người tới đây nhưng không mang theo nhiều tiền mặt nên lại phải chạy đi rút hoặc đổi rồi mới quay lại xếp hàng tiếp.

Dòng người xếp hàng vẫn kéo dài liên tục dù đã 8h tối

Cách cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương cơ sở 1 không xa, tại cơ sở 2 của thương hiệu bánh này, khách cũng tới mua đông nghịt. Nhân viên liên tục phải vận chuyển bánh để kịp cho khách mua.

Tại cơ sở 2 của bánh Trung thu Bảo Phương cũng đông nghịt khách

Từ khoảng năm 2022 trở về trước, mỗi dịp Tết Trung thu, bánh Trung thu Bảo Phương luôn đông nghịt khách từ trước ngày Rằm cả tháng trời. Khung cảnh khách xếp hàng mua bánh đã trở nên vô cùng quen thuộc với thương hiệu này.

Thế nhưng từ mùa Trung thu 2023 và năm nay là 2024, khoảng 2 tuần trước Tết Trung thu trở về trước, nơi này bỗng vắng vẻ hẳn so với trước khiến nhiều người thắc mắc lý do. Trong đó, nhiều người dự đoán rằng có thể do người dân không mua sớm mà đợi tới sát ngày Rằm mới mua. Và quả thật, khi chỉ còn vài ngày là tới ngày Rằm thì 2 cơ sở của thương hiệu này đã đông khách lại như trước.

Khách tấp nập đi mua bánh Trung thu

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới đúng Tết Trung thu. Hiện tại, dân tình đang đi mua sắm và chuẩn bị tấp nập hẳn, đó là một trong các lý do khiến cho bánh Trung thu Bảo Phương đông khách hơn nhiều trong những ngày này. Cùng với đó, tại nhiều địa điểm vui chơi Trung thu, không khí cũng đang rộn ràng hẳn lên.