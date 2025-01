Hàng hóa Tết tràn ngập chợ đầu mối Thủ Đức, tiểu thương tiết lộ thông tin bất ngờ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động lúc 22 giờ ngày 14-1, hoạt động mua bán tại chợ đầu mối nông sản TP Thủ Đức (TP HCM) rất sôi động, ước tính có hàng trăm xe tải chở các loại trái cây, rau củ quả... từ khắp các tỉnh thành đổ về đây, nhân viên lên xuống hàng xuyên đêm để phân phối sang các điểm bán khác tại TP HCM để kịp bán sớm tại các chợ nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, sức mua hàng hóa Tết đến thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 20-30%, còn giá cả vẫn ổn định chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí còn giảm nhẹ để dễ tiêu thụ.

Trao đổi chúng tôi, chị Loan, tiểu thương ô vựa kiệu Liên Chè, cho biết lượng hàng bán ra vài ngày qua chưa đạt như kỳ vọng do tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng so với ngày thường đã tăng nhẹ do đã gần sát, nhiều người bắt đầu mua kiệu về chế biến.

Cũng theo chị Loan, sản lượng kiệu Tết năm nay có giảm so với năm ngoái do ảnh hưởng thời tiết nhưng giá cả không tăng, vẫn ổn định từ 30.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại. Để bảo đảm nguồn cung cho dịp Tết, chị cho hay đã gom kiệu từ các thương lái ở nhiều nơi khác nhau, như Huế, Nha Trang, Phan Thiết và Bà Rịa Vũng Tàu.

Các vựa kiệu tất bật đóng hàng xuyên đêm

Kiệu Tết năm nay về chợ đầu mối không dồi dào bằng những năm trước

"Mấy ngày qua tiểu thương ở chợ làm việc hết công suất, từ sáng đến đêm để kịp đóng hàng giao cho mối sỉ bán Tết. Khách lẻ cũng có nhưng chưa đông như mọi năm. Mong là sức mua sẽ tăng mạnh để có thêm doanh thu trang trải chi phí và Tết"- chị Loan nói.

Chị Hiền, tiểu thương bán các loại trái cây như nhãn, lê, sơ ri, mãng cầu... cách đó không xa, cho hay vừa mới nhập hàng trăm kg nhãn, sơ-ri, mãng cầu từ các nhà vườn và đang tất bật chia hàng để giao cho các mối sỉ. Theo chị Hiền, giá bán sỉ-lẻ đang "mềm" hơn so với năm trước.

Chẳng hạn, giá nhãn xuồng Bến Tre hiện chỉ 35.000 đồng/kg, rẻ hơn năm trước 3.000 - 5.000 đồng/kg; Sơ ri Bến Tre 20.000 - 30.000 đồng/kg; mãng cầu Tây Ninh tùy loại, dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg...

"Nguyên nhân giá rẻ hơn là do nhu cầu mua chưa cao trong khi nhiều vùng có mưa, trái rụng sớm nên thương lái họ phải bán giá thấp, nếu không khi hàng nguội sẽ bị hư, lúc đó sẽ không ai mua. Bây giờ lái đã bắt đầu chuẩn bị hàng, còn sỉ thì chưa, chỉ mới hỏi giá trước nhưng chắc Tết vẫn sẽ bán mạnh thôi, còn giá cả ngày cận Tết có thể tăng do nhu cầu tăng cao"- chị Hiền chia sẻ.

Gần đó, nhân viên một sạp chuyên bán hàng trái cây nhập khẩu cho biết sức mua đang tăng từ từ so với ngày thường thay vì tăng mạnh so với 2-3 năm trước. Giá bán bình ổn, như cam canh Gia Hân 250.000 đồng/10kg, cam canh Hoàng Anh 380.000 đồng/kg, lê sữa 600.000 đồng/15kg, táo gấu 1 triệu đồng/20kg...

Tuy nhiên, theo một số tiểu thương, tình hình kẹt xe trong thời điểm cuối năm khiến xe tải bị trễ chợ khá nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh mua bán, bỏ sỉ của họ.

Tiểu thương phân loại hàng để bán cho khách

Hàng hóa đa dạng, giá cả bình ổn

Tất bật cảnh mua bán tại chợ lúc đêm khuya

Cam canh Gia Hân 250.000 đồng/10kg

Nhân viên tất bật đóng hàng để giao cho mối sỉ

Khung cảnh ở chợ rất nhộn nhịp