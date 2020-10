Hàng không Việt Nam hồi phục mạnh, lượng hành khách tăng vọt

Những ngày gần đây, tin tức các hãng hàng không công bố mở lại và tăng tần suất nhiều đường bay đáp ứng số lượng hành khách đi lại tăng vọt chiếm thời lượng lớn trên hầu hết các kênh thông tin.

Mới đây nhất là Bamboo Airways với việc khai trương cùng lúc 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh vào ngày 29/9.

Với 3 đường bay mới này, Bamboo Airways trở thành hãng đầu tiên trong lịch sử hàng không nội địa mở cùng lúc nhiều đường bay thẳng tới Côn Đảo, hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ Hạng Thương Gia trên đường bay tới Côn Đảo, đồng thời là hãng đầu tiên vận hành dòng máy bay phản lực hiện đại Embraer 195 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sắp tới, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết Hãng khôi phục hoàn toàn và sẽ mở mới nhiều đường bay nội địa như Hải Phòng – Pleiku/Buôn Mê Thuột/Quy Nhơn, Vinh – Đà Lạt/Vinh Buôn Mê Thuột từ tháng 9/2020; Đà Nẵng – Hải Phòng từ 5/10/2020; Cần Thơ – Quy Nhơn từ 12/10/2020, Đà Nẵng – Vinh, Vinh – Quy Nhơn, Hải Phòng – Nha Trang, Đà Nẵng – Nha Trang từ 15/10/2020…

Hãng này cho biết đang tiếp nhận nhiều máy bay Embraer E195 về đội bay, mở đường cho các đường bay ngách mới như Phú Quốc – Rạch Giá, TP.HCM – Cà Mau, Đà Nẵng – Điện Biên, Đà Nẵng – Côn Đảo… trong tương lai gần, sớm đáp ứng hiệu quả nhu cầu thị trường đang bật tăng mạnh.

Ví dụ tại Đà Nẵng, Bamboo Airways cho biết số khách vận chuyển mỗi ngày ước tính đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, và tăng gấp 3 lần so với giai đoạn bùng dịch lần hai vừa qua. Còn trên toàn mạng bay, so với cách đây hơn một tháng, số chuyến bay và lượt khách phục vụ của Bamboo Airways cũng đã tăng trên 150%, dẫn đầu ngành về hồi phục hoạt động. Dự kiến trong tháng 11, số lượng chuyến bay khai thác/ngày của Bamboo Airways sẽ vượt giai đoạn trước dịch.

Đối với mạng bay quốc tế, mọi nguồn lực của Bamboo đã sẵn sàng cho việc khôi phục và mở mới. Các đường bay đi Đài Loan, Hàn Quốc sẽ tái khởi động ngay từ tháng 9, chuẩn bị mở mới nhiều tuyến bay đến Nhật Bản, Singapore, Úc vào quý 4/2020, đến Đức và Anh vào quý 1/2021...

Tương tự, Vietnam Airlines cho hay, trong tuần cuối tháng 9, hãng ghi nhận tổng lượng khách bay nội địa bình quân tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện hãng này khai thác hơn 40 đường bay nội địa.

Với Vietjet, tới nay hãng đã phục hồi hoàn toàn mạng bay nội địa, với 40 đường bay. Đại diện hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines cho biết, tới nay hãng đã khôi phục 10 đường bay nội địa và tăng tần suất một số đường bay có điểm đến du lịch nổi tiếng.

Theo Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà, từ đầu tháng 9/2020 đến nay, lượng hành khách qua cảng tăng trưởng 15% hàng tuần. Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần, Nội Bài đón hơn 250 lượt chuyến bay với trên 29.000 lượt hành khách trong mỗi ngày, tăng gần gấp 3 lần so với tháng 8/2020.

Các chuyên gia đánh giá thị trường hàng không nội địa tiếp tục cho thấy khả năng "hồi sinh" vượt dự tính khi làn sóng Covid-19 thứ 2 dần được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Điều này cũng cho thấy sự tín nhiệm lớn từ đông đảo hành khách đặt vào hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh của các hãng hàng không Việt.