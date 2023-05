Hàng loạt cổ phiếu HPX, IBC, HVN,... bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE do chậm nộp BCTC kiểm toán

Trong thông báo mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định chuyển hàng loạt mã cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Cụ thể, cổ phiếu CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/5. Nguyên nhân do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng lý do như trên, cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát, TGG của CTCP The Golden Group, LDG của CTCP Đầu Tư LDG, TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt, ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5/2023.

Trong đó, sau khi 2,2 tỷ cổ phiếu HVN bị đưa vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines đã có văn bản giải trình cho biết đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

“Hiện tại, công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất. Vietnam Airlines cam kết thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 ngay sau khi hoàn thành”, Vietnam Airlines cho biết.

Cần lưu ý rằng trong trường hợp các công ty trên tiếp tục trễ hẹn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm ngoái 45 ngày, cổ phiếu có thể sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.