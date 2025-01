Thống kê tới sáng ngày 18/1, đã có 30 công ty chứng khoán thực hiện công bố BCTC quý 4/2024.

Chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu hoạt động đạt 319 tỷ, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh 41% lên 162 tỷ. Lãi từ tài sản FVTPL hơn 97 tỷ đồng và doanh thu môi giới gần 41 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 4 tăng gần 20% so với cùng kỳ lên 115 tỷ đồng. Kết quả, FPTS lãi trước thuế 179 tỷ đồng trong quý cuối năm, gấp gần 3 lần con số cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2024, LNTT đạt 663 tỷ, tăng 22%.

Chứng khoán KIS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 giảm 26% so với cùng kỳ xuống 568 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ tài sản FVTPL còn 256 tỷ (giảm 50% so với quý 4/2023). Kết quả sau khi trừ đi các chi phí, KIS lãi trước thuế hơn 118 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, LNST tương ứng đạt gần 82 tỷ.

Lũy kế cả năm 2024, KIS ghi nhận gần 569 tỷ đồng LNTT, giảm nhẹ 2% so với năm 2023. Dư nợ margin và UTTB tính tới cuối quý 4 đạt 8.702 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ so với thời điểm cuối quý 3.

Ở nhóm vốn hóa bé hơn, Chứng khoán LPBank (LPBS) gây sốc với mức tăng trưởng đột biến hơn 1.770% lợi nhuận quý 4/2024 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân nhờ việc CTCK này đã hoàn tất tăng vốn vào tháng 4/2024, tạo tiền đề để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, sản phẩm phục vụ nhà đầu tư trong quý 4 vừa qua. Kết quả, doanh thu hoạt động đạt 94 tỷ, gấp 14 lần quý 4/2023, hơn 71 tỷ tới từ lãi từ cho vay và phải thu. Cùng chiều, chi phí hoạt động gấp 20 lần cùng kỳ lên 29 tỷ.

Khấu trừ các chi phí khác, LPBS lãi trước thuế 51 tỷ, nâng lãi trước thuế cả năm 2024 lên con số 100 tỷ, tăng trưởng hơn 600%.

Kém tích cực, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) bất ngờ báo lỗ 25 tỷ đồng trong quý 4/2024 vừa qua. Theo VDSC, việc đánh giá lại danh mục đầu tư cuối kỳ làm giảm doanh thu đồng thời tăng chi phí dự phòng.

Lũy kế cả năm 2024, CTCK này lãi sau thuế 286 tỷ, giảm 13% so với năm trước song vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.