Hàng loạt dự án ‘vẽ trên giấy’ làm náo loạn thị trường bất động sản phía Nam năm 2020

Những dự án "ma" có một điểm chung là đánh vào tâm lý mua nhà đất của khách hàng cần giá cả phải chăng, tính thanh khoản tốt… cùng với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Lợi dụng thị trường bất động sản phía Nam sôi động, các doanh nghiệp bất động sản đã đua nhau lập dự án không có trong thực tế nhằm trục lợi bất chính. Chính quyền, công anh các tỉnh, thành phố đã có nhiều khuyến cáo, vào cuộc xử lý nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi hơn. Mời bạn đọc, cùng nhìn lại một năm qua những dự án "ma" gây náo loạn thị trường bất động sản phía Nam.



Nhiều khách hàng sập bẫy các dự án "ma" tại thị trường bất động sản phía Nam. (Ảnh: Tiền Phong)

Dự án King Home

Tháng 2/2020, Công ty CP King Home Land bị nhiều khách hàng tố cáo lừa đảo khi bán đất nền "ma" tại các dự án King Home 2 (quận 12), King Home 4 (quận 9), King City Long Thành (Long Thành, Đồng Nai)...

Những dự án "ma" của công ty này đã bị cơ quan chức năng của quận 9, quận 12 phát đi các thông báo cảnh báo đến người dân để không bị lừa. Theo UBND quận 9, dự án King Home 4 trên thực tế là thửa đất 527, tờ bản đồ số 21 ở phường Long Trường.

Tuy nhiên, khu đất này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt dự án, phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa thực hiện việc tách thửa và nghĩa vụ thuế nhưng công ty đã tự ý vẽ dự án bán và thu tiền hàng loạt khách hàng.

Dự án Green City và Phúc Long

Cũng trong tháng 2, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra, xác minh những tố cáo của người dân liên quan đến Công ty Bình Dương City Land về việc bán đất nền trên địa bàn.

Cụ thể, công ty đã ký thỏa thuận hợp đồng, ký giấy thu tiền của hàng trăm người mua đất tại các dự án "ma" như Green City, Phúc Long ở huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Nhiều người dân đã kéo đến trụ sở Công ty Bình Dương City Land đòi tiền, bàn giao đất tại dự án Green City và Phúc Long, nhưng không được đáp ứng. Những người mua đất cung cấp chứng từ cho công an đã đóng số tiền từ 280 - 360 triệu đồng/nền... Trong khi, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép của bất kỳ dự án nào có tên Green City và Phúc Long.

Dự án Hưng Phú Long Phước 1

Cùng thời điểm tháng 2, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, xác minh đơn tố cáo Công ty Hưng Phú lừa bán dự án "ma".

Theo đơn của một số nạn nhân, Công ty CP đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (có trụ sở tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) ký hợp đồng với nhiều khách hàng, nhưng nền đất là dự án do công ty này tự vẽ trên giấy.

Công ty Hưng Phú đã giới thiệu nhiều khách hàng mua lô đất ở dự án Hưng Phú Long Phước 1 trên đường 82, xã Long Phước (TP.Bà Rịa). Khu đất này công ty bán giá 310 triệu đồng/nền, cam kết sẽ ra sổ đỏ giao cho khách hàng trong vòng 6 tháng. Không chỉ bị lừa ở dự án này, khách hàng còn bị công ty này lừa tại dự án 52-2 xã Long Tân (huyện Đất Đỏ). Dự án được công ty rao bán dao động khoảng 400 triệu đồng/lô.

Ngoài ra, Công ty Hưng Phú còn vẽ ra nhiều dự án khác trên địa bàn xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ), xã Tam Phước (huyện Long Điền) và các vị trí khác tại TP.Bà Rịa. Sau đó, khách hàng đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ những dự án "ma" này, công ty đã thu về hàng chục tỷ đồng nhưng không làm thủ tục tách sổ đất hoặc mang sổ đỏ đi cầm cố.

Dự án Hưng Phú Center

Tháng 4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư HC Land bán đất nền dự án không có thật. Trước đó, khách hàng và công ty cùng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Hưng Phú Center, khu 4, TT.Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo nội dung hợp đồng đã ký kết, công ty bán cho khách hàng lô đất có mã sản phẩm D2-06 diện tích 86,9m2, loại đất thổ cư với giá 959 triệu đồng. Thực hiện theo nội dung hợp đồng, khách hàng đã đóng 659 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán theo kỳ ghi trên hợp đồng.

Sau thời gian dài chờ đợi, khách hàng đề nghị giao đất và thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký nhưng công ty này không thực hiện và có dấu hiệu lẩn tránh. Theo UBND huyện Cần Đước thì trên địa bàn không có dự án nào mang tên Hưng Phú Center được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng do cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, quyết định phê duyệt.

Dự án khu dân cư Tam Phước

Cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Bất động sản Rồng Đất (có trụ sở tại xã Bình Minh, H.Trảng Bom, Đồng Nai) đề điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Công ty tiến hành rao bán đất nền một dự án tại xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), thuộc các thửa đất số 214, 215 thuộc tờ bản đồ số 1; các thửa 191, 192, 193, 195, 326 thuộc tờ bản đồ số 2, với quy mô 168 nền đất, diện tích từ 98 - 250m2/nền rầm rộ rao bán cho khách hàng.

Thế nhưng sau đó, công ty không bàn giao được đất nền, sổ đỏ như cam kết và không trả lại tiền cho người mua. Có đến 40 khách hàng mua đất từ công ty này với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu

Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land cùng Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land hợp tác tự lập dự án với tên gọi "Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9" và tổ chức rao bán. Thực chất, khu đất này thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9. Trong đó, có tổng diện tích 2.462m2, trong đó 2.015m2 đất lúa, 324m2 đất ao.

2 công ty đã phối hợp với nhau ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 41,5 tỷ đồng.

Sau khi thu được tiền, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Tiền thu của khách hàng cũng không hoàn trả.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM và UBND quận 9, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Dự án Lega Fashion

Tháng 9/2020, UBND quận 10, TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan nhằm thông tin cho người dân được biết về tính pháp lý của khu đất số 502 (số cũ 106) đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10.

Theo đó, trên trang mạng xã hội facebook đã đăng một số thông tin liên quan đến quảng cáo khai trương Dự án đất nền nhà phố - mặt tiền đường Ba Tháng Hai quận 10, trong đó có đính kèm hình ảnh khu đất tại số 502 với các nội dung "Khai trương Dự án đất nền nhà phố - mặt tiền đường Ba Tháng Hai quận 10 - Giá chỉ từ 55tr/m2; Cuộc sống xanh giữa lòng đô thị; Cơ hội đầu tư sinh lời cực cao – an cư lạc nghiệp cực tốt; mở bán 1 đợt duy nhất 50 nền; Sổ hồng riêng - hỗ trợ thủ tục công chứng sang tên sổ" để giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm đất nền cho các nhà đầu tư.

Qua công tác kiểm tra, UBND quận 10 cho biết chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền tại khu đất nói trên.

Khu đất này căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP Giầy da và May mặc xuất khẩu LEGAMEX sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 14, quận 10 thì khu đất có ký hiệu C4 là đất thương mại dịch vụ.

Về dự án ma, tháng 8/2020, UBND quận 10 cũng cảnh báo về việc trên địa bàn có dự án nhà ở tại số 332 Tô Hiến Thành, phường 14, do Công ty CP Thương mại đầu tư VIMEC làm chủ đầu tư, diện tích 1,498ha, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND quận 10 đã hết hạn thực hiện năm 2016. Như vậy về mặt pháp lý thì dự án này hầu như không thể được đem ra giao dịch.

Dự án khu dân cư tại phường Tân Tạo A

Cuối tháng 10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM, đơn vị đã tiến hành bắt Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (có trụ sở ở 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên danh nghĩa làm chủ đầu tư, công ty lập dự án ma tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM và bán cho khách hàng. Dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng công ty đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70m2) rồi ký với khách hàng 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng.

Để khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng, công ty này còn lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật.

Thực chất, các lô đất này thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.

5 dự án khu dân cư

Cũng trong tháng 10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành bắt Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù chưa có giấy phép đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt chủ trương cũng như không cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất (thửa 718, diện tích 1.083 m2 và thửa 719 diện tích 1.938 m2; thửa 720 diện tích 2.893,7 m2) thế nhưng Công ty Phát An Gia đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bảng vẽ phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền cho 80 khách hàng, lừa đảo 100 tỷ đồng.

Các dự án mà công ty này vẽ ra gồm: Dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu); dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Dự án Thành Phát City 1

Dự án Thành Phát City 1 của Công ty Ba Thành Phát được rao bán trên mạng có quy mô hơn 8 ha, với 465 nền đất ở xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng). Theo như quảng cáo, dự án này hội tụ nhiều tiện ích nội, ngoại khu hấp dẫn, hạ tầng đồng bộ với đường nội khu 9-15m (vỉa hè mỗi bên 5m), nước thủy cục, hệ thống nước mưa và nước thải riêng biệt, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh… Đặc biệt, pháp lý dự án là sổ đỏ riêng từng nền, quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, 2 năm qua, dự án này không triển khai.

Đầu tháng 11, nhiều khách hàng kéo đến trụ sở Công ty Ba Thành Phát (có trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để yêu cầu công ty trả lại tiền. Những người này cho biết mua đất nền của công ty với giá khoảng 365 triệu đồng/nền 80m2 và đã nộp tiền theo tiến độ lần thứ 3, với số tiền khoảng 165 triệu đồng/nền. Bởi vậy, các nạn nhân yêu cầu công ty trả lại tiền sau 2 năm mua đất nền của dự án Thành Phát City 1.

Theo Sở Xây dựng Bình Dương, hồ sơ xin phê duyệt dự án Thành Phát City 1 của Công ty Ba Thành Phát đã bị trả lại do không đủ điều kiện.

Dự án Civitas Linh Đông

Cũng trong tháng 11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (có trụ sở tại quận 1) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về pháp lý thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang được tiến hành lập dự án tên gọi Civitas Linh Đông.

Với các mánh khóe làm thủ tục chia lô, tách thửa để khách hàng tin và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, Giám đốc công ty này đã chiếm đoạt một số lượng lớn tiền của các khách hàng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes còn thực hiện dự án tên gọi Heart Land Tân Hóa trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại (Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú).

Dự án nhà ở xã hội Lê Minh

Ngày 3/12, UBND quận 12, TP.HCM, cho biết UBND phường Tân Thới Nhất vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về việc mua bán căn hộ có dấu hiệu lừa đảo tại đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Theo đó, mới đây, UBND phường Tân Thới Nhất có nắm được thông tin một sàn giao dịch bất động sản tổ chức giới thiệu cho khách hàng về "Dự án căn hộ nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an quận 12" có vị trí tại đường Phan Văn Hớn.

Dự án giới thiệu xây dựng trên khu đất 25.787m2 có quy mô 4 block cao 15 tầng, tổng số hơn 1.500 căn hộ có diện tích từ 45 - 97m2. Giá bán căn hộ nhà ở xa hội khoảng 21 triệu đồng/m2, căn hộ thương mại từ 27 triệu đồng/m2.

Qua kiểm tra, rà soát UBND phường Tân Thới Nhất xác định hiện nay trên địa bàn không có dự án căn hộ nhà ở xã hội nào của Công ty Lê Minh được triển khai.

Dự án KingLand Home City 5

Mới đây, đầu tháng 12, cơ quan Cảnh sát Công an TP.HCM đã bắt giam Giám đốc Công ty KingLand lừa đảo, chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng của hơn 40 khách hàng liên quan đến dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến (xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Công ty KingLand đã không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng và không hoàn trả lại số tiền đã nhận của khách hàng.

Theo Công an TP.HCM, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) nhưng công ty này đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân.