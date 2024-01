Hàng loạt ngân hàng lớn nhất nước Mỹ công bố báo cáo quý IV/2023: Ngành ngân hàng của quốc gia số 1 thế giới làm ăn ra sao trong năm qua?

Người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ vẫn có nền tảng tài chính vững chắc một cách đáng ngạc nhiên trong năm ngoái, từ đó một lần nữa thúc đẩy thu nhập của các ngân hàng hàng đầu, theo Wall Street Journal.

Nền kinh tế vẫn mạnh hơn dự đoán của nhiều nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia khi Fed bắt đầu tăng lãi suất mạnh mẽ. Lạm phát cao đã hạ nhiệt dần nhưng nước Mỹ không rơi vào suy thoái. Quốc gia này cũng vẫn tiếp tục phát triển bất chấp nhiều xung đột ở nước ngoài và cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực.

Alastair Borthwick, giám đốc tài chính của Bank of America, cho rằng người tiêu dùng vẫn đang rất mạnh. Đồng thời, tâm lý của họ về nền kinh tế vẫn còn khá lạc quan.

Thực tế, lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu, các gói hỗ trợ từ đợt đại dịch đang hết dần hay giá nhà cao đã khiến nhiều người Mỹ thành người thuê nhà dài hạn.

Các ngân hàng lớn đã phải dành ra gần 9 tỷ USD cho Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) để cơ quan này tiến hành cuộc đánh giá toàn ngành nhằm chi trả cho những người gửi tiền không có bảo hiểm bị ảnh hưởng do sự sụp đổ của SVB và Ngân hàng Signature.

Được biết, Citigroup báo lỗ 1,8 tỷ USD trong quý 4/2023 do khoản đóng góp kinh phí cho cuộc đánh giá của FDIC. Ngoài ra họ cũng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% tổng nhân sự, tương đương khoảng 20.000 người - một phần trong chương trình tái cơ cấu mà ngân hàng đang triển khai.

Bank of America cho biết lợi nhuận quý 4 của họ giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Một phần nguyên nhân là do ngân hàng cũng phải đóng góp 2,1 tỷ USD cho cuộc đánh giá của FDIC.

Mặt khác, Wells Fargo - ngân hàng có trụ sở tại San Francisco thì báo cáo đạt lợi nhuận 3,45 tỷ USD trên doanh thu 20,5 tỷ USD. Xét cả năm 2023, doanh thu của Wells Fargo đạt 82,6 tỷ USD - tăng 11% so với năm 2022.

JPMorgan Chase kiếm được 9,3 tỷ USD tương đương 3,04USD/cổ phiếu trong quý cuối cùng của năm 2023. Ngân hàng này cũng đã mang về khoản lợi nhuận khổng lồ 50 tỷ USD trong năm 2023 - tăng so với mức 37,6 tỷ USD năm trước đó.

Theo một số nhà phân tích, các ngân hàng lớn ở Mỹ dù ghi nhận lợi nhuận giảm trong quý 4/2023 nhưng vẫn khép lại năm 2023 với nhiều dấu hiệu tích cực. Điều này được thúc đẩy bởi thị trường việc làm khởi sắc, sức mua của người tiêu dùng vẫn ở mức ổn định bất chấp tác động của lạm phát và lãi suất cao.

Bốn ngân hàng đã tính khoản vay 6,6 tỷ USD trong quý 4, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các khoản lỗ đặc biệt thấp trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch nhưng gần đây đã tăng lên. Một loạt ngân hàng Mỹ cũng phải tiếp tục gánh lỗ từ các khoản cho vay bất động sản thương mại (CRE).

Chủ sở hữu các tòa nhà gặp khó khăn vì lãi suất cao cũng như nhiều người lao động chọn làm việc tại nhà. Nhu cầu văn phòng suy yếu có thể gây ra làn sóng người đi vay không trả được nợ và gây áp lực lên các ngân hàng cũng như những người cho vay khác.

Được biết, các ngân hàng tiếp tục ghi nhận các khoản dự phòng đối với rủi ro tín dụng và các khoản khoanh nợ. Trong báo cáo thu nhập, Bank of America cho biết đã dự phòng 1,1 tỷ cho các khoản lỗ tín dụng, tăng 12 triệu USD so với năm ngoái.

Các nhà điều hành chỉ ra thị trường lao động là chìa khóa cho sức mạnh của người tiêu dùng. Mức tăng lương đã tăng mạnh mẽ.

Nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy chi phí cao đã bắt đầu khiến nhiều người tiêu dùng bị quá tải. Lãi suất cao hơn đang gây “khó chịu” cho những người tiêu dùng cần vay ngay bây giờ. Các hộ gia đình đã tích lũy được tiền tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch cũng nói rằng số tiền đang cạn kiệt dần.

Kết quả của các ngân hàng cho thấy người tiêu dùng đang vay nhiều hơn bằng thẻ tín dụng, dư nợ và chậm thanh toán nhiều hơn. Người Mỹ cũng ngày càng phải vật lộn để theo kịp các khoản thanh toán mua ô tô hàng tháng. Giá ô tô tăng vọt trong thời kỳ đại dịch và lãi suất cao hơn cũng khiến các khoản thanh toán hàng tháng trở nên đắt hơn.

Sự không chắc chắn về tỷ giá và nền kinh tế cũng khiến các lãnh đạo doanh nghiệp không thể thực hiện bất kỳ động thái lớn nào trong gần hai năm. Tuy nhiên, doanh thu từ ngân hàng đầu tư có dấu hiệu phục hồi trong quý 4. Các khoản cho vay dành cho doanh nghiệp đã tăng lên trong quý tại JPMorgan, Bank of America và Citigroup.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, một lần nữa nhắc lại rằng ông thấy sự không chắc chắn và cảnh báo lạm phát có thể cứng đầu hơn những gì các nhà dự đoán nói.

