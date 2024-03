Hàng loạt nước cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Nga vào cuối tuần

Cảnh sát Nga khám xét một đối tượng tình nghi trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva (Nga) ngày 10/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tờ Ukrainska Pravda ngày 9/3 cho biết Đại sứ quán Hà Lan tại Moskva đã kêu gọi người dân Hà Lan ở thủ đô và các thành phố lớn khác của Nga hãy cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào cuối tuần này.

Đại sứ quán Hà Lan khuyên công dân nước này tránh những nơi đông người như trung tâm mua sắm, địa điểm diễn ra hòa nhạc trong những ngày tới và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Trước đó vào ngày 8/3, trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết họ đang theo dõi thông tin rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch tấn công nơi đông người ở Moskva, trong đó có các buổi hòa nhạc và khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa những nơi tụ tập đông người trong 48 giờ tới.

Trong một bản cập nhật trực tuyến ngắn gọn, Đại sứ quán Mỹ còn kêu gọi công dân Mỹ luôn “lưu ý đến môi trường xung quanh mình” và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật.

Đại sứ quán Mỹ không nêu chi tiết ai hoặc điều gì gây ra mối đe dọa rõ ràng cho thủ đô Liên bang Nga, hoặc loại tấn công nào có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) hôm 7/3 cho biết họ đã phá vỡ một cuộc tấn công theo kế hoạch của một nhóm nằm trong nhánh ở Afganistan thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở vùng Kaluga, phía Tây Nam Moskva

Trong một tuyên bố gửi cho hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga Tass, FSB cho biết thêm nhóm trên có tên là Wilayat Khorasan, bị cấm hoạt động ở Nga. Các thành viên của nhóm Wilayat Khorasan đang lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố nhằm vào cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở Moskva.

Chúng định bắn vào thành viên của giáo đoàn, nhưng hành động của chúng đã bị ngăn chặn trong lãnh thổ vùng Kaluga. Các sỹ quan FSB đã giao tranh với các tay súng nhóm Wilayat Khorasan và vô hiệu hoá chúng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Nga điều tra theo hướng âm mưu tiến hành tấn công khủng bố. FSB cho biết họ đã khám xét một tòa nhà được nhóm Wilayat Khorasan sử dụng và tìm thấy súng, đạn dược và vật liệu để chế tạo một thiết bị nổ.

Cảnh sát Nga gác tại bến xe buýt trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva (Nga), ngày 10/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện chưa rõ tuyên bố của FSB có liên quan đến cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ hay không. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ đã lặp lại cảnh báo của Washington và đề nghị công dân không tới Nga.

Bộ Ngoại giao Latvia hôm 8/3 phát thông báo kêu gọi công dân nước này ở Nga hãy “thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moskva trong vòng 48 giờ tới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo không nên đi du lịch đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố.

Về phần mình, Đức kêu gọi công dân nước này và những người có hai quốc tịch trước mắt không đến Nga, đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moskva cùng Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố St. Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8/3/2024.

Cũng trong ngày 8/3, Estonia đã yêu cầu công dân của mình “cẩn thận hơn bình thường” và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng “do mối đe dọa khủng bố”.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết đến nay, Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến cáo buộc “mối đe dọa khủng bố” ở Moskva.