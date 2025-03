Hãng mỹ phẩm Mỹ bỗng dưng… bán trứng

Hãng mỹ phẩm...bán trứng

Mới đây, The Ordinary, hãng mỹ phẩm chuyên về chăm sóc da tại thành phố New York, Mỹ thu hút sự chú ý trên mạng khi treo biển bán trứng với giá siêu rẻ. Cụ thể, một khách hàng đăng hóa đơn mua một tá trứng với giá 3,37 USD (tương đương 84.000 đồng) tại chuỗi cửa hàng The Ordinary tại thành phố New York, Mỹ.

Hóa đơn mua hàng được đăng trên nhiều hội nhóm như Reddit hay trang Skincare Addiction. Tuy nhiên, bài đăng thứ hai đã bị xóa vì không liên quan đến việc chăm sóc da.

Đáng chú ý, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương như NBC News và New York Times, giá trứng tại Mỹ đã tăng vọt — từ hơn 4 USD (tương đương 100.000 đồng) từ tháng 1 lên 18 USD (gần 500.000 đồng) vào tuần cuối của tháng 2 giữa đợt bùng phát dịch cúm gia cầm. Giá trứng trung bình vượt mốc 8 USD (200.000 đồng) mỗi tá vào tháng 3/2025.

Mặc dù nghe có thể vô lý khi một công ty mỹ phẩm lại đi bán trứng với giá rẻ hơn các cửa hàng tạp hóa, hóa đơn được đăng trên Reddit là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, tài khoản Instagram của The Ordinary có đăng hai bài về việc bán trứng trong những ngày cuối tuần. Vì vậy, người dân có thể yên tâm rằng đây là sự kiện có thật.

Trứng do hãng The Ordinary bán (Ảnh: Hindustan Times)

Trong bài đăng đầu tiên, với hơn 94.000 lượt thích, The Ordinary thông báo: “ Chúng tôi nghe nói thành phố New York rất cần trứng. Cuối tuần này, bạn có thể mua 12 quả trứng với giá 3,37 USD tại các cửa hàng của chúng tôi. Không có gì cầu kỳ, chỉ là trứng thôi. Còn hàng thì mua nhanh nhé ”.

Sau khi biết được thông tin, người dùng mạng khá sốc và đưa ra nhiều thắc mắc. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ với những gì The Ordinary đang làm. Một người dùng thốt lên "t hật là vô lý ", và nhận được phản hồi " Cách làm khá thông minh đấy chứ ".

Một người khác thắc mắc về mức giá, nói rằng “ Điều này có vẻ hợp lý vì The Ordinary tự quảng cáo là hãng bán sản phẩm chăm sóc da với mức giá phải chăng. Câu hỏi của tôi là họ lấy trứng đâu để bán với giá như vậy? Liệu có phải họ đang bán lỗ không? ” Một người dùng khác lý giải “ Nó làm tôi nghĩ rằng đây có thể là chiến lược marketing họ đang nhắm đến ”.

Khủng hoảng trứng tại Mỹ

Theo CNN, giá trứng tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, khiến người tiêu dùng phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng.

Theo báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, giá trứng loại A trong tháng 1/2025 đã vượt qua mức kỷ lục 4,82 USD được thiết lập hai năm trước, hiện dao động ở mức trung bình 4,95 USD/vỉ 12 quả. Đây được xem là mức tăng mạnh nhất kể từ đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại Mỹ vào năm 2015.

Người dân tại nhiều bang hiện phải chi hơn 10 USD để mua một vỉ trứng. Với các loại trứng từ gà nuôi hữu cơ hay gà nuôi thả, giá còn cao hơn nữa, khoảng 18,99 USD (gần 500.000 đồng).

Mặc dù sẵn sàng chi trả, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc tìm mua trứng do nguồn cung hạn chế, và thậm chí họ còn bị giới hạn số lượng trứng có thể mua mỗi lần.

Mỹ lâm vào cảnh thiếu trứng gà nghiêm trọng (Ảnh: AP)

Hiện một số siêu thị còn giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vỉ trứng, hàng loạt siêu thị như Walmart và Kroger phải tích cực trữ hàng và phụ thu thêm đối với mặt hàng này.

Trong bối cảnh giá trứng tiếp tục tăng cao, nhiều nơi đã xảy ra tình trạng "trứng tặc". Theo NBCNews, một nhóm trộm đã lấy 100.000 quả trứng trị giá khoảng 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) ở bang Pennsylvania. Cảnh sát địa phương đang rất nỗ lực để điều tra, giải quyết vụ việc này.

Nguyên nhân chính của mức tăng hiện nay là dịch cúm gia cầm kéo dài tại Mỹ, khiến số lượng gà đẻ trứng giảm mạnh. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết hơn 41 triệu con gà đã bị tiêu hủy trong tháng 12/2024 và tháng 1/2025 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Phần lớn trong số này là gà đẻ trứng, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung trứng.

Ngoài dịch cúm gia cầm, tình trạng lạm phát cũng góp phần làm tăng chi phí sản xuất trứng. Chi phí thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu và lao động đã tăng lên đáng kể.

Thêm vào đó, các điều luật mới không cho phép bán trứng từ gà nuôi thả đã làm nguồn cung trở nên eo hẹp hơn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo giá trứng có thể tăng thêm 20% trong năm nay. Trước tình trạng thiếu hụt, nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu tích trữ trứng hoặc thậm chí tự nuôi gà mái đẻ trứng tại nhà.