Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại lễ hội được bảo đảm. Ban chỉ đạo lễ hội đã tổ chức các điểm chốt chặn tại những khu vực đông người, huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ túc trực, kiểm tra, bảo đảm an toàn.