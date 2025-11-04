Hàng nghìn người xuống đường vì tình yêu phở Việt

Với dư âm mạnh mẽ từ cộng đồng chạy bộ và người yêu Phở, sự kiện không chỉ là một giải chạy mà còn là dấu ấn tiên phong của Acecook Việt Nam trên hành trình tôn vinh tinh hoa Phở Việt, khẳng định sức mạnh kết nối văn hóa mãnh liệt của món ăn "quốc hồn quốc túy" này.

Sự thành công vượt mong đợi nhờ yếu tố văn hoá đặc sắc

Trong hai ngày diễn ra sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt" tại Công viên Thống Nhất, hàng triệu nhịp đập của hàng vạn trái tim đã cùng nhau hòa mình vào một lễ hội văn hóa – thể thao "có một không hai".

Khác với các giải chạy thuần túy, sự kiện đã khéo léo đưa Phở Việt – biểu tượng quốc gia – bước ra khỏi không gian ẩm thực truyền thống, trở thành chất liệu kết nối cộng đồng trên quy mô lớn. Hoạt động này vừa truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, vừa tôn vinh bản sắc Việt Nam.

Người tham gia hào hứng hoàn thành mục tiêu ở cự ly 5km và 10km.

Với hơn 3.000 người tham dự trực tiếp, hàng chục nghìn lượt tương tác trên nền tảng số, cùng sự lan tỏa từ gia đình nhiều thế hệ đến giới trẻ năng động, sự kiện là minh chứng rõ ràng cho sức hút của một mô hình mới: khác biệt và chạm đúng bản sắc văn hóa Việt.

"Chạy cùng Phở Đệ Nhất", đường chạy của niềm tự hào

Đường chạy đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc đầy cảm xúc: sự đồng hành của các thế hệ gia đình từ ông bà, cha mẹ đến con cháu, cùng nhau sánh bước để về đích, tái hiện một nếp sống khỏe mạnh và gắn kết.

Ông Duy Thành, người tham gia lớn tuổi, chia sẻ: "Tôi vui vì nay được cùng con cháu tham gia một hoạt động ý nghĩa như thế này. Vẫn là thói quen tập thể dục sớm và bát phở quen thuộc, nhưng nay nó được tiếp nối cùng tinh thần chạy bộ của giới trẻ."

Bạn Xuân Việt, đại diện thế hệ trẻ, nhận xét: "Em không nghĩ chạy bộ và ẩm thực có thể kết hợp một cách sinh động đến vậy. Cảm ơn Phở Đệ Nhất đã tổ chức một sân chơi mà chúng em có thể tự hào đi khoe và rủ rê bạn bè đến để cùng thưởng thức phở."

Sau khi hoàn thành cự ly, khu vực ẩm thực trở thành điểm hội tụ, nơi các runner thưởng thức những tô Phở Đệ Nhất nóng hổi, hòa cùng âm nhạc sôi động của ca sĩ Trọng Hiếu, giơ cao kỷ niệm chương và photocard phiên bản giới hạn để chia sẻ niềm vui, biến sự kiện thành một lễ hội tưng bừng.

Người tham dự check-in với photobooth cùng các gian hàng tại sự kiện.

Đặc biệt, sự hiện diện của hai Đại sứ, NSND Xuân Bắc (biểu tượng cho truyền thống) và Ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn (đại diện cho tinh thần hiện đại), đã tạo cầu nối vững chắc, giúp thông điệp sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt" nhanh chóng lan tỏa và tạo nên sóng thảo luận tích cực về bản sắc Việt trong ngôn ngữ sự kiện đương đại.

Hai Đại sứ thương hiệu NSND Xuân Bắc và Ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn giao lưu với khán giả tại sự kiện.

Acecook Việt Nam - Tiên phong lan toả văn hoá Việt

Với bản sắc độc đáo và những con số ấn tượng, "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt" đã mở ra một mô hình mới cho sự kiện văn hóa – thể thao tại Việt Nam. Acecook Việt Nam đã vượt qua vai trò của một nhà sản xuất, trở thành người dẫn dắt, bảo tồn và lan tỏa di sản dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại, năng động.

Dấu ấn tiên phong này không chỉ nâng cao vị thế thương hiệu Phở Đệ Nhất, mà còn đặt nền móng cho việc đưa "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" thành một sự kiện cộng đồng mang tầm vóc quốc tế của riêng người Việt.

Đại diện Acecook Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Acecook Việt Nam khẳng định: "Sự kiện này là nền tảng đầu tiên mà chúng tôi mong muốn thực hiện để cùng cộng đồng tôn vinh và quảng bá văn hoá Phở Việt. Acecook Việt Nam hy vọng ‘Chạy cùng Phở Đệ Nhất’ sẽ trở thành một hoạt động thường niên, có đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và lan tỏa giá trị văn hoá của dân tộc."

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một sân chơi tích cực, hiện đại và đầy cảm hứng, để Phở Việt mãi là niềm tự hào chảy trong huyết mạch của mỗi người con đất Việt.