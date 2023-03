"Đứa con tinh thần" mới nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Taxi xanh SM (hay GSM) đang là thương hiệu nhận được nhiều sự chú ý trên thị trường taxi. Ngày 21/3, Công ty taxi điện GSM đã công bố đầu tư trực tiếp vào Be Group, nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ vận tải công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thoả thuận hợp tác, Be Group - đơn vị chủ quản của ứng dụng Be sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM để hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Ngoài ra, thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.

Để hiện thực hoá kế hoạch tiến tới phủ sóng xe điện toàn quốc trong năm nay, phổ cập thói quen sử dụng xe điện và lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng, Taxi Xanh SM - GSM đã nhanh chóng thông báo tuyển đối tác tài xế tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

GSM đưa ra nhiều quyền lợi cho tài xế trong đợt tuyển dụng đầu tiên này, bao gồm:

- Lương cứng 7.000.000 đồng + 2.000.000 đồng thưởng dựa trên chất lượng công việc + 2.000.000 đồng hỗ trợ thời gian đầu (tối đa 6 tháng). Như vậy, lương cứng của đối tác tài xế GSM có thể lên tới 11 triệu đồng;

- Hoa hồng 20 - 25% doanh thu;

- Không áp doanh số trong thời gian đầu;

- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, được đào tạo bài bản về ngành dịch vụ vận tải và tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Trong khi đó, công ty taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng có yêu cầu cụ thể với các tài xế ứng tuyển:

- Sở hữu bằng lái xe B2 trở lên;

- Độ tuổi từ 22 - 45;

- Chiều cao từ 1m65 trở lên;

- Không có hình xăm lộ;

- Có tinh thần dịch vụ và mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;

- Thông thạo khu vực địa lí nội và ngoại thành;

Đáng chú ý, tiêu chuẩn chiều cao đối với tài xế của hãng (trên 1,65m) tương đương với yêu cầu tuyển dụng của nhiều ngân hàng đối với nhân viên nam.

Công ty sẽ ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe trên 1 năm tại các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng; lý lịch tư pháp rõ ràng; sức khỏe tốt và sẵn sàng đi làm ngay.

Theo thông tin công bố, hãng taxi thuần điện của GSM dự kiến sẽ ra mắt tại Hà Nội vào tháng 4/2023, kế hoạch sẽ có mặt tối thiểu tại 5 thành phố lớn ngay trong năm nay.  GSM sẽ sử dụng hai dòng xe điện, bao gồm taxi tiêu chuẩn, sẽ sử dụng xe VF e34 và VF 5 Plus. Trong khi đó, loại hình taxi cao cấp sẽ dùng xe VinFast VF 8, đang được niêm yết với giá khoảng 1,094 tỷ đồng (không kèm pin) hoặc 1,478 tỷ đồng (kèm pin).