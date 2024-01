Hàng Tết: Không sợ thiếu, chỉ sợ… giá

Cảnh giác với hàng giả, hàng kém chất lượng

Cuối năm giáp Tết là thời điểm nhiều người tiêu dùng mua sắm, đây cũng là thời điểm mà hàng giả, hàng nhái, hàng quá hạn sản xuất được trà trộn vào chuỗi cung ứng. Do đó, giới chuyên gia lưu ý, người tiêu dùng cần hết sức lưu ý, cảnh giác. Nên mua sắm ở những hệ thống siêu thị, cửa hàng, hay những địa chỉ uy tín, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Thời gian gần đây, lực lượng Quản lý thị trường nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện và thu giữ các sản phẩm bánh kẹo, mứt tết… không rõ nguồn gốc. Ngày 15/1, Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh T.L.K. tại địa chỉ tại tổ 45, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa, gồm 11.480 sản phẩm bánh ngọt các loại, được chứa đựng trong 200 thùng carton do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, thời điểm cuối năm và gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, dự báo sẽ là khoảng thời gian tình hình buôn lậu có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi. Chính vì vậy, nhiều thương lái bất chấp lợi nhuận, buôn lậu, nhằm tuồn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào thị trường nội địa để tiêu thụ.

Cùng đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng bất chấp lợi nhuận để đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, các mặt hàng bị làm giả và nhập lậu nhiều vào thời điểm này là hàng thiết yếu như: Dầu ăn, bánh kẹo, đường cát, rượu, bia, thuốc lá điếu, mỹ phẩm, dược phẩm… Ngoài ra, còn có các loại mặt hàng khác nguy hiểm như: Chất gây nổ, pháo, chất kích thích, ma tuý…

N.Linh