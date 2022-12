Hàng Tết về nhiều, sức mua tăng

Lúc 0 giờ ngày 29-12-2022, đoàn công tác do bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, dẫn đầu đã đến làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đoàn đã giám sát hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm của đội 2, quản lý địa bàn TP Thủ Đức.

Hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ

Đi cùng đoàn công tác, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận không khí Tết tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã khá sôi động.

Các khu vực kinh doanh hàng mùa vụ đặc thù như củ kiệu, phục vụ các cơ sở làm củ kiệu Tết chuyên nghiệp mua về chế biến bán cho người tiêu dùng và tiểu thương các chợ truyền thống lấy về bán lẻ, ngày càng nhộn nhịp. Chủ các gian hàng cho hay củ kiệu được nhập từ nhiều nơi như: Bình Định, Phú Yên với giá 50.000 - 65.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng.

Trong khi đó, một số tiểu thương hàng rau quả cho biết sức mua tại chợ còn yếu khi nhiều nhà máy cho công nhân nghỉ Tết sớm nên đã về quê. Nhiều loại mặt hàng phổ thông như: dưa leo, bầu bí, bắp cải… bán chậm, phải xả hàng vào buổi sáng.

Ông Nguyễn Tấn Quang Vinh, Giám đốc kinh doanh Công ty CP quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, thông tin lượng hàng về chợ đã tăng từ đầu tháng chạp, ở mức 3.300 tấn/ngày, tăng 800 tấn/ngày so với trước đó, chủ yếu là các loại trái cây trong nước. Công ty đang bám sát diễn biến tại chợ để điều chỉnh thích hợp. Dự kiến từ 23 tháng chạp, chợ sẽ hoạt động 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết.

"Từ ngày 25 đến 28 tháng chạp là cao điểm nhất tại chợ, sản lượng ước tính khoảng 6.000 tấn, thấp hơn trước đây do ảnh hưởng các yếu tố như hàng hóa bị chia sẻ về các điểm kinh doanh tự phát ngoài chợ, sức mua yếu khi công nhân về quê sớm" - ông Vinh giải thích.

Khu vực kinh doanh củ kiệu Tết tại chợ đầu mối Thủ Đức đã nhộn nhịp những ngày gần đây

Sau chợ đầu mối Thủ Đức, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tại chợ đầu mối Hóc Môn. Lúc 2 giờ sáng, khu kinh doanh thịt heo sôi động với hàng loạt xe lạnh đưa hàng nhập chợ.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho hay lượng hàng về chợ những ngày gần đây đạt 2.800 tấn/ngày, tăng 20% so với bình quân các tháng trước. Nguồn hàng về chợ dồi dào, giá chỉ biến động nhẹ, không có bất thường.

"Đối với mặt hàng thịt heo, những ngày gần đây sức mua tăng, giá tăng nhẹ như heo mảnh loại 1 đạt mức 72.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước, kéo theo giá một số mặt hàng thịt pha lóc tăng nhẹ" - ông Tiển dẫn chứng.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết, chợ đầu mối Hóc Môn chủ động kiểm soát chặt chẽ hơn, yêu cầu thương nhân tuân thủ nghiêm quy định về nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Sau đợt kiểm tra, bà Phạm Khánh Phong Lan nhận xét các chợ đầu mối tại TP HCM ngày càng chủ động trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm, quản lý nguồn gốc theo mô hình thương mại hiện đại. Chợ đầu mối không chỉ cung cấp hàng cho các chợ truyền thống mà còn bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…

Bà Phong Lan cũng chia sẻ với các chợ đầu mối về tình trạng chợ tự phát xung quanh gây ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp trong chợ. Bà nêu ra một số giải pháp chấn chỉnh như: tuyên truyền, làm đầu mối đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý chợ tự phát, "kiểm tra ngược" từ chợ truyền thống để tiểu thương phải lấy hàng từ nơi hợp pháp, có chứng từ hợp lệ...

Sức mua bắt đầu tăng

Thống kê của các hệ thống bán lẻ ở TP HCM cho thấy sức mua đang trên đà tăng so với tháng trước nhưng vẫn tập trung ở nhóm thực phẩm, các nhóm khác tăng chậm.

Theo các siêu thị, thị trường đã vào cao điểm 4 tuần cận Tết nên doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh lẫn phân phối không làm chương trình riêng cho Tết dương lịch mà gộp vào chương trình Tết chung. Theo đó, lượng hàng hóa chuẩn bị tăng khoảng 25%-30% so với ngày thường. Các siêu thị đang đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, bổ sung hàng liên tục để bảo đảm luôn có hàng hóa đầy đủ, phong phú mỗi ngày.

Với các DN bình ổn thị trường, bên cạnh việc chuẩn bị, cung ứng hàng hóa chiếm tỉ lệ chi phối ra thị trường theo đăng ký với UBND TP HCM, nhiều đơn vị đang lên phương án giữ giá, tổ chức các điểm bán hàng bình ổn lưu động, triển khai chương trình khuyến mãi sâu 30%-50% vào những ngày giáp Tết nhằm giúp người dân mua sắm với giá tốt nhất.

"Dự đoán sức cầu dịp Tết tăng nhưng DN vẫn phải có hành động kích cầu tiêu dùng thì người dân mới mạnh dạn mua sắm" - ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), nhận xét.

Trong lúc sức mua thị trường chung còn chậm, ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V Food), dự đoán doanh thu từ mặt hàng trứng chỉ tăng mạnh sau ngày 20 tháng chạp. Riêng dòng sản phẩm cao cấp Healthy Eggs của công ty đã tăng hơn 50% trong vòng 1 tuần nay và có thể tăng đột biến trong những ngày tới, một phần vì được nhiều khách hàng chọn làm quà biếu, tặng.

"Đây là dòng sản phẩm mới dành cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm cao cấp tại TP HCM. Dòng sản phẩm này được đóng gói trong hộp đẹp mắt, giá bán cao hơn sản phẩm bình thường đang tham gia bình ổn thị trường TP HCM khoảng 20%-30%, tùy loại" - ông Thiện cho hay.