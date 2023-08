Hàng tồn kho của Novaland đạt mức cao kỷ lục với hơn 139.000 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland, mã: NVL), doanh thu thuần ghi nhận 1.049 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm gần 201 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 772 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện phía Công ty cho biết, so với quý đầu năm, doanh thu đã tăng 73% và LNST đã cải thiện mức âm 51%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận 1.644 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. LNST âm 611 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 1.818 tỷ đồng.

Tại ngày 31/6/2023, tổng tài sản NVL ghi nhận đạt 257.245 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với hồi đầu năm. Đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn hơn 4.046 tỷ đồng, "bốc hơi" một nửa chỉ sau nửa năm. Trong đó, Novaland chỉ còn 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 840 tỷ tiền gửi ngân hàng và 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Theo thuyết minh, tiền và các khoản tương đương tiền này hầu như được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh là 779 tỷ đồng, tiền đang được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án là 2.121 tỷ đồng.

Với hàng tồn kho, con số ghi nhận lên tới 139.010 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho bất động sản đang xây dựng của đơn vị này xấp xỉ 127.800 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, tư vấn thiết kế, xây dựng và các chi phí khác trực tiếp liên quan đến các dự án. Bên cạnh đó, giá trị tồn kho bất động sản đã hoàn thành của công ty này khoảng 11.100 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, phía Công ty không thuyết minh chi tiết hàng tồn kho nằm ở những dự án nào. Novaland cho biết thêm, giá trị tồn kho được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là 59.386 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, qua các báo cáo trước đây có thể biết, chi phí tồn kho của Novaland chủ yếu ở các đại dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City. Hiện tại, các dự án này cơ bản được tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý.

Cụ thể, dự án Aqua City nằm tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu I và V được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đưa vào kinh doanh.

Hôm 21/7, Tổ công tác của Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì đã làm việc với đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận để hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án NovaWorld Phan Thiết.

Phát biểu tại Hội nghị tình hình, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản chiều ngày 3/8, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) Bùi Thành Nhơn cũng thông tin rằng, cho đến nay, các dự án của Novaland căn bản đã có hướng giải quyết cụ thể và đang trong tiến trình tháo gỡ. Các dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu hầu hết đã được Lãnh đạo tỉnh phê duyệt giải quyết. Các dự án tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình thuận đã được Tổ Công tác và các bộ ban ngành tận tình hướng dẫn và địa phương đang tập trung tháo gỡ.

Hai quý cuối năm 2023, Novaland cho biết, tiếp tục tập trung phát triển và bàn giao theo đúng cam kết với người mua nhà các dự án Saigon Royal Residence, Grand Manhattan, Palm City, Aqua City, Aqua Riverside City và Aqua Waterfront City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm. Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỷ đồng và 515 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu NVL đã leo lên mức 20.200 đồng/cp (tại thời điểm đóng cửa phiên ngày 11/8). Như vậy, từ trung tuần tháng 7 đến nay, cổ phiếu này đã tăng hơn 37% thị giá, tương ứng vốn hóa thị trường có thêm 10.700 tỷ chỉ sau chưa đầy 3 tuần giao dịch, đạt hơn 39.300 tỷ đồng.