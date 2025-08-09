Hàng trăm kiến nghị từ doanh nghiệp tại vòng địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Nhiều vấn đề được xử lý ngay

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 thông tin, tính đến 8/8/2025, Diễn đàn đã triển khai thành công vòng đối thoại địa phương tại 3 cụm khu vực, gồm Bắc Trung Bộ, miền núi Đông Bắc Bộ và Tây Nam Bộ.

Các phiên đối thoại vòng địa phương đã tập hợp được hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cho biết điểm chung là doanh nghiệp ở nhiều địa phương có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, nên sức cạnh tranh yếu; việc tiếp cận với vốn, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao còn khó khăn. Đây là điều mà các doanh nghiệp đều thẳng thắn thừa nhận khi gắn với vai trò động lực tăng trưởng trong nền kinh tế. Vì vậy, các vấn đề tập trung vào việc cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ví dụ các kiến nghị như hoàn thiện thể chế và khung pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy sự tham gia bình đẳng và chù động của khu vực kinh tế tư nhân vào các chương trình phát triể quốc gia; củng cố năng lực hỗ trợ doanh nghiệp từ phía nhà nước, thiết lập quan hệ đối tác công – tư thực chất.

Cụ thể như rà soát, sửa đổi các luật quan trọng như: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật PPP, Luật Quy hoạch... nhằm xóa bỏ các rào cản pháp lý đang hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào các lĩnh vực có vốn nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển hạ tầng và chuyển đổi số.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng kiến nghị bổ sung các cơ chế khuyến khích hợp tác công - tư (PPP) thực chất, đặc biệt là cơ chế chia sẻ rủi ro, hỗ trợ tín dụng và bảo lãnh doanh thu khởi điểm cho doanh nghiệp tư nhân khi tham gia các dự án công. Xây dựng và ban hành các nghị định "may đo" theo đặc thù vùng, ngành, quy mô doanh nghiệp, thay vì áp dụng chính sách chung cào bằng - từ đó khuyến khích sự năng động, linh hoạt và sáng tạo từ cơ sở.

Nghiên cứu các chính sách ưu đãi thuế có trọng tâm, chẳng hạn như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn đầu cho các startup đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh; đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng để tăng tốc độ quay vòng vốn cho doanh nghiệp….

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn do hạ tầng và liên kết vùng chưa đồng bộ. Một số doanh nghiệp phản ánh rằng, sau khi mô hình chính quyền hai cấp được áp dụng, thủ tục liên quan đến đầu tư hạ tầng, cấp phép xây dựng hoặc giải phóng mặt bằng bị kéo dài do phải xin ý kiến từ nhiều cơ quan, trong khi chưa có cơ chế điều phối tập trung và thống nhất…

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Bà Huệ cho biết các các phiên thảo luận đều có sự tham gia của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành, đại diện sở, ban ngành. Nhiều vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đặt ra đã được giải quyết, trả lời hoặc có chỉ đạo xử lý… Nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được các địa phương ghi nhận…

"Mô hình thảo luận theo địa phương, cụm doanh nghiệp đang cho thấy nhu cầu đối thoại, trao đổi của doanh nghiệp với chính quyền rất lớn. Rất nhiều vấn đề không thể xử lý trong một địa bàn, cần sự tham gia của các địa phương trong vùng… Đây là điểm nóng đang nổi lên sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Đây là lý do chúng tôi cũng đang kiến nghị tổ chức đối thoại công - tư định kỳ ở các cấp. Trong giai đoạn các địa phương, các bộ, ngành và Chính phủ đâng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, việc có thểm nhiều tiếng nói doanh nhân vào các hội đồng tư vấn chính sách, tổ biên soạn văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội và HĐND các cấp là vô cùng cấn thiết, để đảm bảo quá trình xây dựng pháp luật phản ánh sát thực tiễn sản xuất - kinh doanh", Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 cho hay.

Ngày 9/8, vòng đối thoại cụm Tây Bắc Bộ diễn ra tại Phú Thọ. Trong tháng 8, ngoài 6 phiên thảo luận vòng địa phương, Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 còn có 3 phiên chuyên đề riêng về Pháp lý, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo & Go Global, tiếp cận trực tiếp hàng ngàn doanh nhân/doanh nghiệp tư nhân trong cả nước.

Các ý kiến từ các doanh nghiệp, ngành hàng, địa phương tại từng phiên sẽ được Ban Thư ký Diễn đàn tổng hợp thành báo cáo chung gửi tới Chính phủ và các cơ quan hữu quan, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.