Hàng trăm nghìn chậu hoa cúc Tết ở Quảng Ngãi chưa nở đã được mua sạch tại vườn

“Tụi em dự kiến mua khoảng 1.000 chậu hoa cúc về Quảng Bình tiêu thụ. Nhưng giờ kiếm hoa đẹp để mua rất là khó, bởi các thương lái ở nơi khác đã đặt cọc và mua hết rồi. Hoa cúc ở Quảng Ngãi nay năm đẹp hơn so với mọi năm. Điểm nổi trội ở hoa cúc Quảng Ngãi là cây to, mập, nụ hoa múp… giá hoa ở đây cũng mềm hơn rất nhiều so với các nơi khác”, chị Huyền cho biết.