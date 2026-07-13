Hàng triệu người dân trên cả nước cần sớm kiểm tra thông tin này trên VneID

12 triệu thuê bao đang bị tạm dừng một chiều

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, sau hơn hai tháng triển khai Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao di động, hơn 99 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công, trong khi khoảng 12 triệu thuê bao chưa hoàn thành chuẩn hóa thông tin đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều (tới 15/8 các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa).

Đồng thời, từ ngày 15/6 tới nay, khoảng hơn 5 triệu thuê bao đã hoàn thành việc chuẩn hóa, xác thực sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Ngay từ khi triển khai Thông tư 08, Bộ KH&CN đã xác định việc triển khai xác thực thông tin thuê bao phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế.

Theo đó, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Người dân có thể kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID

Cục Viễn thông mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành, tăng cường tuyên truyền để tất cả các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hướng dẫn chi tiết các bước tự xác thực trên VNEID

Để thực hiện xác thực, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Bước 2: Truy cập mục dịch vụ hoặc tìm kiếm từ khóa "Xác thực thuê bao di động" trên thanh công cụ.

Bước 3: Kiểm tra danh sách thuê bao Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các số điện thoại đang đăng ký dưới tên của bạn. Hãy kiểm tra kỹ thông tin này.

Bước 4: Chọn số điện thoại đang sử dụng thực tế và thực hiện "Quét khuôn mặt" (xác thực sinh trắc học) theo chỉ dẫn của ứng dụng.

Bước 5: Nếu phát hiện có số điện thoại lạ đứng tên mình mà không sử dụng, người dân thực hiện tính năng "Phản ánh" ngay trên ứng dụng để nhà mạng kịp thời xử lý.