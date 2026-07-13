Người đàn ông trúng số hơn 83 tỷ đồng tiếp tục trúng lần 5: Hé lộ tiền thưởng "khủng" lần này

Mới đây, thông tin anh Bùi Văn Mạnh (trú phường An Phú, TP.HCM) trúng 16 tờ vé số đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây đã là lần thứ 5 anh Mạnh trúng số trong vòng 1 tháng.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Tăng Thanh Bảo, chủ đại lý vé số Nhã Linh (phường Dĩ An, TP.HCM) cho biết, 16 tờ vé số đem lại may mắn cho anh Mạnh lần này mang dãy số 191688 của đài Long An, mở thưởng ngày 11/7. Tất cả trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng anh Mạnh trúng thưởng 240 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh Bảo cho biết, hôm 11/7, anh còn vài xấp vé số chưa bán được. Vì là khách quen nên anh Mạnh đã lấy hết chỗ vé số này.

Anh Mạnh vừa trúng số lần thứ 5, với số tiền là 240 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Ảnh: Tri thức - Znews.

Về phía anh Mạnh, người đàn ông bộc bạch anh chỉ định mua mấy tờ vé cuối thôi, không ngờ lại trúng nữa. Anh bày tỏ mừng rỡ và cho biết đây là lần may mắn thứ 5 của bản thân.

Trước đó vào giữa tháng 6/2026, anh Mạnh gây chú ý khi trúng giải Jackpot Power 6/55 của Vietlott với giá trị gần 84 tỷ đồng và không đeo mặt nạ khi đi nhận thưởng. Sau đó, anh Mạnh liên tiếp nhận tin vui khi trúng 30 vé giải nhất của xổ số kiến thiết Bình Thuận; 16 vé giải ba của xổ số kiến thiết TP.HCM; 16 vé số trúng giải khuyến khích đài Vũng Tàu.

Báo VTC News thông tin, tại buổi lễ trao giải Jackpot Power 6/55, anh Mạnh không đeo mặt nạ, cùng người thân đến nhận thưởng. Người đàn ông bộc bạch bản thân là nghề kinh doanh tự do và đã mua Vietlott khoảng 10 năm nay. Mỗi tuần, anh Mạnh dành khoảng 300.000 đồng để mua vé số Vietlott. Khi biết bản thân trúng độc đắc, người đàn ông vô cùng bất ngờ và vui mừng, lập tức báo tin cho vợ.

Anh Mạnh chia sẻ thêm, anh từng ước mơ khi trúng Vietlott sẽ công khai danh tính và điều đó đã trở thành sự thật.

Anh Mạnh giải thưởng hơn 83 tỷ đồng hồi tháng 6. (Ảnh: VTC News)

Kể trên Tri thức - Znews, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, gia đình anh Mạnh nhận về khoảng 75,9 tỷ đồng. Dù trúng thưởng số tiền lớn nhưng cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn giữ nguyên. Vợ anh Mạnh vẫn bán tạp hóa, con đi học bình thường và anh cũng đi làm bình thường.

Sau khi trúng số, người đàn ông sửa lại ngôi miếu Ngũ Hành nơi mình thường ghé cầu bình an. Người đàn ông trích 1 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, phát gạo miễn phí tại một số điểm bán vé số trên địa bàn phường Phú An, Chánh Phú Hoà, TP.HCM. Ngoài ra, anh cũng dự định sửa lại ngôi nhà cho mẹ ở quê.

Anh Mạnh bộc bạch, số tiền lớn có thể giúp cuộc sống ổn định hơn nhưng không phải lý do để thay đổi cách sống: " Nếu chỉ ngồi ăn không thì núi cũng lở. Mình còn sức thì vẫn phải làm việc ".