Hãng xe điện sắp gia nhập thị trường Việt hé lộ "gà đẻ trứng vàng", giá nhỉnh hơn 200 triệu đồng, nội thất gây nhiều tranh cãi

Mẫu xe điện Wuling - Wuling Bingo đã chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm 59.800 NDT (tương đương 204 triệu đồng). Theo chia sẻ từ hãng, xe có phạm vi hoạt động lên tới 333 km, không gian nội thất khá và 68 mã lực. Ngay sau khi ra mắt, Wuling Bingo sẽ trở thành đối thủ chính của BYD Seagull và hứa hẹn sẽ trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của hãng xe điện Trung Quốc.

Wuling Bingo là một chiếc hatchback điện bốn cửa của liên doanh SAIC-GM-Wuling, còn được gọi là SGMW. Xe sở hữu thiết kế dễ thương với các đường nét bo tròn. Các chi tiết đáng chú ý trên ngoại thất Wuling Bingo có thể kể đến như đèn pha và đèn hậu LED và cổng sạc DC trên chắn bùn trước bên trái.

Bingo có 4 tùy chọn về màu sắc là đen, trắng, xanh lá cây và hồng. Đối với tùy chọn màu xanh lá cây và trắng, Wuling Bingo sẽ được trang bị phần nóc màu đen trong khi tùy chọn màu hồng sẽ đi cùng với nóc xe màu trắng.

Xe có kích thước chi tiết dài x rộng x cao lần lượt là 3.950 x 1.708 x 1.580 mm với chiều dài cơ sở là 2.560 mm. Để so sánh, Wuling Bingo dài hơn 170 mm, hẹp hơn 7 mm và cao hơn 40 mm so với đối thủ BYD Seagull sắp ra mắt. Do đó, Wuling Bingo được đánh giá không phải là một chiếc xe quá nhỏ, nhưng nó vẫn phù hợp với những gia đình nhỏ sống ở các khu vực thành phố.

Tuy nhiên, nội thất của Wuling Bingo lại có phần tranh cãi. Các trang bị cơ bản trên Wuling Bingo chỉ có một màn hình bảng điều khiển nhỏ, hai loa và ghế bọc vải.

Nội thất Wuling Bingo phiên bản cơ bản.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Wuling Bingo có một khối hai màn hình bao gồm bảng điều khiển kỹ thuật số và màn hình chính 10,25 inch. Hơn nữa, Wuling Bingo còn được trang bị hệ thống nhận dạng giọng nói và bốn loa.

Nội thất Wuling Bingo phiên bản cao cấp.

Wuling Bingo có 2 tùy chọn về gói pin. Đối với tùy chọn đầu tiên, Wuling Bingo được trang bị pin LFP 17,3 kWh cho phạm vi CLTC 203 km. Đối với tùy chọn pin thứ hai, nó cũng là LFP, nhưng có công suất 31,9 kWh và phạm vi hoạt động 333 km. Cụm pin trên Wuling Bingo có khả năng sạc DC. Theo Wuling, nó có thể sạc từ 30% lên 80% trong 35 phút. Đối với sạc AC, sẽ mất 9,5 giờ để sạc từ 0% lên 100%.

Mặc dù mới được ra mắt tại thị trường nội địa nhưng Wuling Bingo đã nhanh chóng thu hút không ít sự chú ý của người tiêu dùng Việt, bởi Wuling cũng đang rục rịch gia nhập thị trường Việt trong quý II/2023. Nhiều ý kiến cho rằng nếu được đưa về Việt Nam, Wuling Bingo sẽ thu hút phân khúc khách hàng bình dân hoặc những người nội trợ.

