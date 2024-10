Hãng xe Nhật ra mắt minivan phong cách địa hình cực chất, giá quy đổi rẻ bằng một nửa Morning, i10

Subaru Chiffon là xe van cỡ nhỏ dạng Kei car (K-car) với kiểu dáng hình hộp và thiết kế tối ưu cho việc sử dụng trong các đô thị chật hẹp.

Mới đây, hãng xe Nhật đã ra mắt phiên bản thứ 5 tại Nhật Bản với tên gọi Chiffon Try. Mẫu xe dự kiến có giá khoảng 1.765.500 yên (hơn 270 triệu đồng), chỉ bằng 1 nửa Kia Morning hay Hyundai i10 bản cao cấp ( giá niêm yết 455 triệu đồng).

Chiffon Try là một chiếc K-Car nhưng lại sở hữu thiết kế mang phong cách SUV, có thể nói là một chiếc K-Car có khả năng "off-road nhẹ". Sự kết hợp độc đáo này khiến Chiffon Try trở nên vô cùng đặc biệt.

K-Car là loại xe hơi đặc trưng của Nhật Bản, được hiểu là "xe hơi cỡ nhỏ".

Để được hưởng ưu đãi về thuế và bảo hiểm, K-Car bị giới hạn nghiêm ngặt về kích thước thân xe và dung tích động cơ. Cụ thể, chiều dài xe không được quá 3,4 mét, chiều rộng không quá 1,48 mét và dung tích động cơ không quá 0,66 lít.

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng K-Car lại là một phân khúc quan trọng, chiếm thị phần lớn trên thị trường ô tô Nhật Bản.

Quay trở lại với Subaru Chiffon Try. Về ngoại hình, Chiffon Try vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Subaru nhưng được bổ sung thêm nhiều yếu tố lai SUV.

Xe sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại, phần ốp nhựa đen bao quanh gầm xe cùng giá nóc tạo cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ nhưng không kém phần độc đáo. Sự tương phản thú vị này chính là điểm thu hút của Chiffon Try.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác kết hợp cùng cụm đèn pha sắc sảo. Trong khi đó, đuôi xe được thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu đặt dọc, mang đến khả năng nhận diện cao.

Mặc dù sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng nhờ kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng K-Car, không gian nội thất của Chiffon Try lại khá rộng rãi. Khoảng không gian đầu và chân đều đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hàng ghế sau có thể điều chỉnh theo nhiều chế độ khác nhau, gập phẳng hoàn toàn để tạo thành một khoang chứa đồ rộng rãi hoặc gập lưng ghế về phía trước để tăng khả năng chứa đồ cho khoang hành lý. Thiết kế "ghế ma thuật" này rất phổ biến và thiết thực trên những chiếc K-Car.

Về động cơ, Chiffon Try được trang bị động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 0.66 lít, kết hợp với hộp số CVT, sản sinh công suất tối đa 64 mã lực và mô-men xoắn cực đại 98 Nm.

Ngoài ra, Chiffon Try còn được trang bị hệ thống hybrid nhẹ, hỗ trợ động cơ khi xe khởi động và tăng tốc, đồng thời giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của Chiffon Try chỉ khoảng 4,2 lít/100km.

Là một chiếc K-Car mang phong cách SUV lai, điểm nhấn của Chiffon Try chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD trứ danh của Subaru. Hệ thống này có khả năng tự động phân bổ lực kéo giữa các bánh trước và sau tùy theo điều kiện mặt đường, giúp xe vận hành ổn định và linh hoạt hơn.

Mặc dù khoảng sáng gầm xe của Chiffon Try không quá cao nhưng vẫn đủ để xe di chuyển trên một số địa hình off-road nhẹ, cho phép bạn khám phá những cung đường mới mẻ và thú vị hơn.

Về trang bị an toàn, Chiffon Try cũng được Subaru chăm chút kỹ lưỡng. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giúp nâng cao đáng kể sự an toàn khi vận hành.

Ngoài ra, Chiffon Try còn được trang bị nhiều túi khí cùng hệ thống cân bằng điện tử, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Tuy nhiên, do giới hạn bởi định vị K-Car nên Chiffon Try có hiệu suất động cơ và không gian không quá nổi bật. Nếu bạn có yêu cầu cao hơn về những yếu tố này, bạn có thể cân nhắc đến những mẫu xe khác.