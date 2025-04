Nửa triệu người chăm chú xem Hoa hậu gen Z làm điều này suốt 1 phút: Đủ wow rồi đó!

Một trong những nàng hậu theo đuổi con đường học vấn và được sự ngưỡng mộ chính là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trên mạng xã hội, Hoa hậu gen Z này thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm chú học tập, tranh thủ làm bài tập giữa sự kiện hay "flex" trình độ tiếng Anh không phải dạng vừa khi xuất hiện ở những buổi thảo luận, diễn đàn giao lưu. Mới đây, clip Bảo Ngọc "bắn" ngoại ngữ lưu loát, thần thái quyền lực cuốn hút thu về gần nửa triệu lượt xem cùng với nhiều bàn luận trên MXH.

Theo đó, Hoa hậu Bảo Ngọc giới thiệu bản thân là nhân vật của công chúng để ý, đa phần người Việt Nam đều biết đến cô với vai trò Hoa hậu Liên lục địa. Bảo Ngọc cho biết cô dành nhiều thời gian nghiên cứu, xuất hiện trong nhiều buổi trò chuyện về vấn đề môi trường, khí hậu. Bảo Ngọc muốn lan toả hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, bảo vệ họ trước những sự bắt nạn trên mạng xã hội. Nàng hậu trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cách cô sử dụng từ vựng cơ bản kết hợp với chuyên môn, nói chuyện điềm tĩnh và thần thái tự tin khiến công chúng phải khen ngợi. Nhiều người còn cho rằng đã "đủ wow" khi nhìn thấy hình ảnh một cô gái đủ combo vừa xinh đẹp, vừa thần thái và vừa có kỹ năng nói trước đám đông. Clip "flex" trình độ của Bảo Ngọc hiện đang viral khắp mạng xã hội.

Hoa hậu Bảo Ngọc trổ tài bắn tiếng Anh khiến công chúng trầm trồ

Nhiều khách mời quốc tế cũng chăm chú dõi theo phần chia sẻ của Bảo Ngọc

Nàng hậu ghi điểm bởi phong thái tự tin, bình tĩnh

Gần đây, Bảo Ngọc xuất hiện với vai trò diễn giả trong rất nhiều buổi giao lưu

Bảo Ngọc là một trong những nàng hậu nhận được nhiều tình cảm từ công chúng với vẻ đẹp tri thức cùng vóc dáng vạn người mê. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, mỹ nhân 2001 cùng năm đó xuất sắc trở thành Miss Intercontinental, khẳng định nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới. Không những ghi điểm với visual xinh đẹp, nhẹ nhàng, nàng hậu còn gây ấn tượng với body bốc lửa cùng chiều cao khủng 1,86m.

Bảo Ngọc vừa hoạt động showbiz vừa đầu tư phát triển học vấn

Bảo Ngọc từng là sinh viên khoa Quốc tế, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Chia sẻ về lý do chọn ngôi trường này, Bảo Ngọc cho hay cô đã đạt học bổng tuyển sinh của Đại học Quốc tế và bản thân cô cũng muốn học tập trong một môi trường nói tiếng Anh. Dù học tập trong một môi trường nói tiếng Anh 100% như thế nhưng điều đó không hề gây khó dễ cho nàng Hậu. Bởi Bảo Ngọc đã được rèn luyện ngoại ngữ và đạt 7.0 IELTS từ những năm tháng cấp 3. Không thỏa mãn với kết quả đó, Bảo Ngọc còn tiếp tục trau dồi khả năng ngôn ngữ và hiện tại cô sở hữu số điểm IELTS 8.0.

Trong thời gian đi học, nàng Hậu từng nhận được rất nhiều giải thưởng, học bổng: Học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, từng xuất hiện trong danh sách 40 nữ doanh nhân được lựa chọn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, là đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học... Hay mới đây nhất chính là suất học bổng trị giá 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) của University of New South Wales.