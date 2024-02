Hãng xe Trung Quốc sắp vào Việt Nam cho ra mắt SUV mới: Giá quy đổi 350 triệu đồng, ngang cỡ Seltos, VF 6

Yuan UP có kích thước gần như nhỏ nhất trong dải sản phẩm "Yuan" của BYD, được định vị dưới mẫu BYD Atto 3. Các thông số lần lượt đạt 4.310 x 1.830 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở là 2.620 mm. Có thể thấy, BYD Yuan UP chung phân khúc với những cái tên đình đám như Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross... đang bán tại Việt Nam.

Về thiết kế, BYD Yuan UP áp dụng ngôn ngữ thiết kế Mặt rồng (Dragon Face). So với Atto 3, Yuan UP có thiết kế góc cạnh, vuông vức hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED mảnh mai trong khi phần thanh ngang nối đèn pha và cản dưới được sơn màu đen tương phản. Hai bên cản tích hợp thêm khe gió nhỏ.

Trong góc nhìn từ phía sau được trang tin Carscoops miêu tả khá giống với mẫu Mercedes-Benz GLB, với cột D dày, cửa sổ ở khu vực cốp xe khá nhỏ, cụm đèn hậu LED kéo dài sang hai bên... Đáng chú ý, BYD Yuan UP có phần tay nắm cửa được thiết kế chìm vào thân xe giúp tối ưu tính khí động học.

Hình ảnh về khoang nội thất của BYD Yuan UP vẫn chưa được hãng công bố.

Tờ Car News China cho biết, BYD Yuan UP sẽ có hai tùy chọn động cơ gồm loại 94 mã lực hoặc 174 mã lực. Tương tự cũng sẽ có hai tùy chọn dung lượng pin gồm 32 kWh hoặc 45,1 kWh. Tầm hoạt động sau một lần sạc đầy dao động từ 301 km tới 401 km.

Mẫu xe thuần điện BYD Yuan UP có giá dự kiến khởi điểm từ 100.000 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 350 triệu đồng).

BYD Yuan UP hoàn toàn có khả năng về Việt Nam bởi thương hiệu Trung Quốc đã từng nhá hàng thông tin sẽ mở bán ở thị trường nước ta trong tương lai gần. Nếu được mở bán, BYD Yuan UP sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 6 bởi là xe thuần điện, trong khi các đối thủ khác là thuần xăng hoặc hybrid.

Một số hình ảnh khác của BYD Yuan UP: