Hãng xe Trung Quốc vừa vào Việt Nam ra mắt SUV cỡ nhỏ gây sốt: Tiêu thụ gần 5 lít xăng/100 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

Vào ngày 5/11, mẫu xe Lynk & Co 06 EM-P đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Tổng cộng có ba phiên được ra mắt với mức giá từ 18.700 – 21.000 USD, tương đương với từ 458 - 515 triệu đồng.

Được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ, Lynk & Co 06 EM-P có kích thước 4350/1820/1625 mm với chiều dài cơ sở 2640 mm, dài hơn 10 mm so với mẫu Lynk & Co 06 hiện tại. Xe có 5 màu ngoại thất để khách hàng lựa chọn bao gồm Xanh Glacier, Hồng anh đào, Xanh sương mù, Trắng muối bạc và Xanh Aurora.

Theo giới thiệu từ thương hiệu, có tổng cộng 38 không gian chứa đồ trên toàn bộ xe. Về hình thức, xe được trang bị đèn hậu dạng xuyên thấu bao gồm 330 bóng LED. Logo LYNK & CO ở chính giữa đuôi xe cũng có thể phát sáng, giúp xe dễ nhận biết hơn.

Bên trong, nội thất nổi bật với bảng đồng hồ 10,2 inch, màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi 14,6 inch, vô lăng ba chấu đáy phẳng. Mọi sức mạnh xử lý của xe được đảm nhiệm bởi con chip 7nm Dragon Eagle-1 do Geely tự phát triển, đây là chip 7nm (dành riêng cho ô tô) được phát triển trong nước đầu tiên của Trung Quốc. Xe cũng sử dụng hệ điều hành riêng mang tên Lynk OS N.

Xe trang bị hệ dẫn động plug-in hybrid bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít và động cơ kép P1+P3, kết hợp với động cơ 3DHT. Công suất tổng là 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 568 Nm. Thời gian tăng tốc chính thức 0 – 100 km/h là 5,9 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WLTC là 4,98L/100 km.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hai bộ pin có dung lượng lần lượt là 9,11 kWh và 19,09 kWh, tương ứng với phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt là 56 km và 126 km. Phạm vi hoạt động khi đổ đầy bình và sạc đầy có thể đạt tới 1.280 km. Khi sạc nhanh, việc sạc đầy pin từ 30% lên 80% mất 28 phút.

Trong tháng 10, Lynk & Co đã bán được 24.707 xe, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới là 10.977 chiếc, tăng 61% so với tháng trước.

Lynk & Co là thương hiệu con thuộc tập đoàn Geely, hiện là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 7 tại Trung Quốc. Ngoài Lynk & Co, tập đoàn này còn sở hữu thương hiệu ô tô Geely, Volvo và Lotus. Thương hiệu này cũng đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua lễ công bố vào tháng 8 vừa qua.

Theo CarNewsChina.com