Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Hưng Yên ra mắt đối thủ Toyota Camry: siêu tiết kiệm xăng, ngoại hình như Mercedes, giá mềm từ 332 triệu đồng

Theo CNC, Geely vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Galaxy Starshine 6 EM-i, đây là chiếc sedan hybrid cắm sạc (PHEV) cỡ trung hoàn toàn mới thuộc dòng Galaxy. Xe được trang bị hệ thống siêu hybrid Thor EM-i thế hệ mới cùng động cơ 1.5L, mang đến phạm vi vận hành thuần điện ấn tượng lên tới 125km (theo chuẩn CLTC).

Galaxy Starshine 6 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ripple Aesthetics với nhiều chi tiết hiện đại: lưới tản nhiệt hình thang mạ chrome dọc, cụm đèn pha mảnh kết hợp dải LED ban ngày đứt đoạn, cản trước viền bạc. Phần đầu xe nếu nhìn lướt qua dễ khiến nhiều người liên tưởng đến các dòng xe thể thao của Mercedes-AMG.

Thân xe mang kiểu dáng fastback với 2 đường gân dập nổi, tay nắm cửa truyền thống, mâm tuỳ chọn 16 hoặc 17 inch và gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng và cụm ống xả kiểu ẩn. Về kích thước, các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.806 x 1.886 x 1.490(mm), chiều dài cơ sở đạt 2.756mm, dài hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Bên trong, Starshine 6 mang phong cách thiết kế mới của dòng Galaxy với hai tông màu chủ đạo nâu hoặc trắng. Nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10.2 inch, màn hình trung tâm nổi 14.6 inch, vô lăng hai chấu đáy phẳng và cần số gắn trên cột lái.





Xe được tích hợp hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto, kết hợp màn hình cảm ứng và núm xoay vật lý. Các tiện nghi tiêu chuẩn gồm ghế da, cửa sổ trời đơn, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, ghế trước có sưởi, cửa gió điều hòa sau, tựa tay trung tâm hàng ghế sau, hệ thống âm thanh và camera 360 độ. Các bản cao cấp hỗ trợ sạc nhanh không dây 50W cùng nhiều tính năng kết nối nâng cao.

Galaxy Starshine 6 sử dụng động cơ 1.5L công suất 109 mã lực, kết hợp cùng pin LFP dung lượng 8,5kWh hoặc 17kWh. Tùy cấu hình, xe cho phạm vi thuần điện 50km, 100km hoặc 125km, tốc độ tối đa 180km/h. Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái gồm đỗ xe tự động APA và hỗ trợ dẫn đường đô thị CNOA (tùy phiên bản). Geely Galaxy tuyên bố Starshine 6 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 100 km ở mức 2 lít, mức thấp nhất thế giới.

Thuộc phân khúc sedan PHEV cỡ trung, Galaxy Starshine 6 sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như BYD Qin Plus DM-i, Qin L DM, Seal 06 DM và Seal 07 DM, vốn là những chiếc sedan PHEV dẫn đầu doanh số tại Trung Quốc.

Mẫu xe mới được ra mắt hướng đến nhóm khách hàng phổ thông mong muốn một chiếc sedan hybrid cắm sạc tiết kiệm và nhiều công nghệ. Geely chưa công bố giá bán chính thức, nhưng Starshine 6 EM-i sẽ được định vị thấp hơn mẫu Galaxy A7 đang có giá 89.800 – 125.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 332-466 triệu đồng).