Hành trình 8 năm phát triển bền vững của Bridgestone Việt Nam

Biểu dương những doanh nghiệp vươn mình trong kỷ nguyên xanh

Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2024 với chủ đề "Doanh nghiệp vươn mình trong Kỷ nguyên Xanh" đã thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu. Chương trình được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững.

CSI 2024 không chỉ ghi nhận thành tích mà còn khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam đổi mới và hướng tới mô hình phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quốc gia. Các tiêu chí đánh giá của giải thưởng được xây dựng dựa trên Bộ chỉ số Phát triển bền vững (CSI), tập trung vào ba khía cạnh chính: kinh tế, môi trường và xã hội. Các chỉ số này giúp đảm bảo tính toàn diện và công bằng trong việc lựa chọn doanh nghiệp đạt giải.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững, làm nổi bật thêm tầm quan trọng của giải thưởng.

8 năm – một chặng đường kiên định với "bền vững"

Lần thứ 8 được vinh danh tại CSI, Bridgestone Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững. Trong suốt quá trình phát triển và mở rộng của mình, Bridgestone đã không ngừng đổi mới để đáp ứng các tiêu chí của bộ chỉ số CSI, và ghi nhận kết quả xứng đáng với nỗ lực này.

Ông Naoki Inutsuka - Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam - bày tỏ niềm tự hào: "Chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp tục xướng tên tại CSI 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để Bridgestone Việt Nam tiếp tục tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng và môi trường theo tầm nhìn 2050 công ty tiếp tục cung cấp giá trị khách hàng và xã hội như một công ty cung cấp giải pháp bền vững."

Những giá trị đạt được của Bridgestone không phải là điều nhất thời mà đã được xây dựng và gắn kết với triết lý kinh doanh bền vững được công ty kiên định theo đuổi trong suốt hành trình phát triển. Nhà sáng lập Shojiro Ishibashi từng chia sẻ: "Tôi tin rằng một doanh nghiệp chỉ tìm kiếm lợi nhuận sẽ không thể vươn lên mạnh mẽ, nhưng một doanh nghiệp đóng góp cho xã hội và đất nước sẽ mãi mãi tạo ra giá trị."

Đại diện Bridgestone Việt Nam nhận giải tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2024

Những hoạt động nổi bật trong hành trình bền vững

Trong quá trình mở rộng kinh doanh và đổi mới, Bridgestone Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng và môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội:

Chương trình trách nhiệm xã hội: Bridgestone đã và đang thực hiện nhiều dự án vì môi trường có thể kể đến như thùng rác thông minh, xe đạp lọc nước,…Trong đó tiêu biểu nhất là dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" đã được ra mắt từ năm 2019 và tính đến nay đã hoàn thành 11 cây cầu tại vùng sâu vùng xa trải dài khắp đất nước. Dự án hướng đến cải thiện cơ sở hạ tầng và mang lại cuộc sống an toàn và an tâm hơn cho người dân địa phương, đặc biệt là các em học sinh. Ngoài ra, Bridgestone còn tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông như "Về nhà an toàn" và bảo vệ môi trường như chương trình tái chế lốp thải EPR, tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng.

Đổi mới công nghệ: Áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Các sản phẩm lốp xe thân thiện với môi trường của Bridgestone, được sản xuất bằng cách ứng dụng nguyên liệu tái chế, áp dụng năng lượng xanh và quy trình ít phát thải; đồng thời sản phẩm với công nghệ tiên tiến không chỉ đảm bảo chất lượng an toàn mà còn giúp hạn chế phát thải thông qua tiết kiệm nhiên liệu, tuổi thọ lốp cao và tối ưu chi phí đã nhận được sự đánh giá cao từ thị trường.

VCCI cũng đánh giá cao Bridgestone trong vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển bền vững của ngành, cũng như trở thành hình mẫu doanh nghiệp truyền cảm hứng cho các công ty khác cùng hướng tới tương lai xanh.

Cam kết về một tương lai xanh

Nhìn lại hành trình 8 năm đầy dấu ấn, Bridgestone Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng và xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững. Đặt mục tiêu đến năm 2050, công ty cam kết không ngừng đổi mới để cung cấp cả giá trị khách hàng lẫn giá trị xã hội như một công ty cung cấp giải pháp bền vững.

Một trong những định hướng quan trọng của Bridgestone là tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược và nhà phân phối tại Việt Nam để nhân rộng mô hình kinh doanh bền vững. Công ty cũng đặt ưu tiên hàng đầu vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng mà vẫn duy trì cam kết bảo vệ môi trường.

Với chiến lược kinh doanh phù hợp, Bridgestone sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị thương hiệu, đồng thời trở thành đối tác đáng tin cậy, mang lại thành công cho các nhà phân phối và đối tác tại Việt Nam. Bridgestone không chỉ hướng tới phát triển kinh doanh bền vững mà còn mong muốn tạo nên những giá trị vượt thời gian, gắn kết chặt chẽ giữa con người, môi trường và cộng đồng.