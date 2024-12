Hành trình điện ảnh của nhà sản xuất trăm tỷ Will Vũ

Là một trong những NSX phim thương mại trẻ tuổi nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam nhưng anh cũng đã góp mặt vào câu lạc bộ phim trăm tỷ cũng như gặt hái những thành công đáng chú ý khác.

Vì đâu mà bạn quyết định trở thành một nhà sản xuất phim điện ảnh?

Trước khi trở thành một NSX phim điện ảnh, Will đã tham gia điện ảnh với vai trò nhà đầu tư, từ những trải nghiệm cá nhân trong việc thẩm định dự án, Will thấy vai trò NSX tức chủ dự án rất thú vị và rồi Will thành lập hãng phim của riêng mình để có thể sản xuất ra những bộ phim điện ảnh mang dấu ấn của mình tới khán giả đại chúng.

Với khoảng thời gian tham gia nền công nghiệp điện ảnh chưa lâu nhưng Will Vũ cũng đã có được những thành công không nhỏ, cụ thể thành công đạt được từ các phim mà bạn sản xuất là những gì?

Đáng chú ý nhất trong các sản phẩm của Will Vũ là vũ trụ Chị Chị Em Em với hai phần phim ly kỳ và giả tưởng. Chị Chị Em Em 1 trở thành phim thể loại thriller Việt thành công nhất từ trước đến nay về mặt doanh thu lẫn giải thưởng và được chiếu mở màn LHP Busan 2020, đoạt giải ABC TV Awards tại LHP châu Á Osaka lần thứ 16, phát hành thương mại tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Chị chị em em 2 gia nhập đường đua của các nhà sản xuất trăm tỷ, được trình chiếu và tham gia tranh giải tại LHP châu Á Osaka 2023 với nhận được ba đề cử tranh giải tại 3 hạng mục là: ABC TV Award, Yakushi Pearl Award và Audience Award; công chiếu thương mại ở Nhật, Úc, New Zealand.

Với bạn thì việc làm phim có phải quá mạo hiểm với người ngoài ngành mới tham gia?

Will nghĩ rằng việc làm phim luôn là mạo hiểm, thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh và mình phải nỗ lực rất nhiều để có thể tạo ra các bộ phim ăn khách. Bản thân Will là người tay ngang tham gia vào nền công nghiệp điện ảnh nên nhận thấy rõ việc đó thực sự là rất khó khăn với bất cứ người ngoài ngành nào tham gia vào lĩnh vực đầy thách thức này. Tuy nhiên, thị trường phim ảnh trong nước cực kỳ tiềm năng, nhiều cơ hội cho bất kì ai có đủ can đảm bước vào sân chơi này.

Nhưng thách thức luôn đi cùng với cơ hội. Với Cô Dâu Hào Môn thì với Will Vũ cơ hội đó là gì?

Thực tế lầ gần đây, việc nhiều phim Việt được phát hành thương mại bán vé chính thức tại nước ngoài cũng đem lại cho các nhà sản xuất phim nhiều cơ hội. Phim được bán vé phát hành rộng rãi như các phim nước ngoài phát hành thông thường chứ không chỉ chiếu những suất ít ỏi cố định thuê vài phòng chiếu riêng lẻ vài ngày như trước. Phim mới nhất của Will Vũ là Cô Dâu Hào Môn phát hành chiếu thương mại tại các hệ thống rạp tại Úc, New Zealand, Bắc Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia.

Sản phẩm gần đây nhất của anh, Cô Dâu Hào Môn theo anh được chú ý là nhờ đâu?

Cô dâu hào môn là một sản phẩm điện ảnh được chú ý bởi nội dung gần gũi và khác biệt. Phim xây dựng những cá thể ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau và những mối nhân duyên đan xen giữa họ. Những chiêu trò và cách các nhân vật phông bạt với mục đích riêng. Người giàu phông bạt để làm ăn ngày càng giàu, người nghèo phông bạt vì muốn đến với tầng lớp cao hơn. Những điều này rất khác với phim giả tưởng nhiều tình tiết hư cấu của Chị Chị Em Em 2 trước đó. Phim nào trước khi phát hành thực sự cũng từng khiến khán giả quan ngại với mức độ đa dạng chủ đề của nhà sản xuất 9x Will Vũ nhưng rất may mắn phim đã không khiến mọi người thất vọng.

Trung bình một dự án phim sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?

Sẽ mất khoảng trên dưới 1 năm cho tất cả giai đoạn.

Hiện tại có những bạn trẻ đầu tư lớn nhưng chỉ chiếu trực tuyến, việc này có ảnh hưởng đến các phim chiếu rạp, theo ý kiến cá nhân của bạn?

Will thấy giải trí có nhiều hình thức đa dạng và thay đổi không ngừng, mỗi hình thức sẽ có khách hàng riêng, mình không nên đóng khung kiên định vào một góc nhìn nào đó. Cá nhân Will thì thấy trải nghiệm một bộ phim đạt chuẩn điện ảnh tại rạp chiếu phim thương mại là một trải nghiệm tuyệt vời.

Bạn có dự kiến đầu tư vào mảng phim chiếu mạng hay sản xuất phim chiếu mạng hay không?

Will chưa nghĩ tới, có thể mình sẽ cân nhắc nếu có được doanh thu trong tay từ đối tác sở hữu nền tảng trực tuyến đó trước khi bắt tay vào sản xuất.

Ngoài trực tiếp sản xuất bạn có từng hợp tác hay đầu tư dự án khác?

Tạm khép lại dự án của năm 2024, hiện tại Will đang trực tiếp sản xuất cho các phim điện ảnh mà bản thân Will đồng thời là chủ đầu tư. Nhưng có thể tiếp theo Will cũng muốn có những dự án hợp tác sản xuất cùng với các nhà sản xuất hay các studio khác để thử sức làm phong phú thêm các thể loại phim mà mình sản xuất.