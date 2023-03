Hành trình nhận nuôi 200 em nhỏ Nghệ An của Nha Khoa Pha Lê

"Nuôi em Nghệ An" là một trong những dự án mang tính nhân văn cao được triển khai tại vùng miền núi Nghệ An. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cách xa trường. Với sứ mệnh giúp các em học sinh vững bước đến trường và thay đổi cuộc sống, dự án "Nuôi Em Nghệ An" là một nỗ lực đáng khen ngợi vì cộng đồng.



Mỗi bữa ăn từ dự án "Nuôi em Nghệ An" đều được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng với giá 8.300 đồng/bữa và được cung cấp bởi các đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều đáng khen ngợi hơn, tại một số trường có điều kiện về nguồn nước sạch, các em còn được cung cấp thêm khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng, kem đánh răng để vệ sinh cá nhân.

Đồng hành cùng dự án này, Nha Khoa Pha Lê mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng chung tay giúp đỡ các em học sinh khó khăn tại Nghệ An. Nhận thấy tầm quan trọng của bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, Nha Khoa Pha Lê đã quyết định nhận nuôi 200 em học sinh miền núi Nghệ An với mong muốn mang lại cho các em những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tạo động lực cho các em tiếp tục học tập và rèn luyện bản thân.



Ngoài việc đóng góp tài chính, Nha Khoa Pha Lê cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như: tặng quà cho các em học sinh, tổ chức các buổi khám và tư vấn nha khoa miễn phí tại các trường học, giúp trang bị cho các em kiến thức về sức khỏe răng miệng, đảm bảo sự phát triển toàn diện.

Bà Trần Hồng Hạnh - CEO Nha Khoa Pha Lê hy vọng: "Thông qua việc nhận nuôi 200 em nhỏ trong dự án dự án "Nuôi em Nghệ An", Nha Khoa Pha Lê có thể đóng góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống tại các vùng miền núi Nghệ An. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi được đồng hành cùng dự án này và hy vọng sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia, chung tay xây dựng một xã hội vì cộng đồng".

