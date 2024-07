Hành trình rượt đuổi nhóm người sát hại, phi tang thi thể tài xế taxi Mai Linh trên quốc lộ

Hành trình truy đuổi như phim hành động

Sáng 30/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên tờ Đại đoàn kết, hiện, đơn vị đã di lý 3 đối tượng bị bắt ở Quảng Bình về Quảng Ngãi để điều tra vụ giết tài xế taxi.

Trước đó, theo thông tin được đăng tải trên báo Giao thông, vào sáng 28/7, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm bất động trên lề đường QL1 đoạn qua Km1083, thuộc địa bàn thôn Tú Sơn (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Nghi ngờ người đàn ông có chuyện chẳng lành nên người dân báo cơ quan chức năng.

Bước đầu cơ quan công an xác định người đàn ông đã tử vong, khoảng 40 tuổi. Trên thi thể nạn nhân không có giấy tờ.

Từ rà soát các camera dọc tuyến quốc lộ 1A, cảnh sát nghi vấn vụ án mạng do người từ tỉnh khác gây ra, lực lượng Công an tập trung truy xét, liên hệ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) các tỉnh để tìm đối tượng nghi vấn.

Cùng thời gian này, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô taxi Mai Linh BKS: 14A - 325.xx đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Nhóm cướp taxi va chạm với một chiếc ô tô trên một con đường hẹp mới chịu dừng lại. Ảnh: Tiền phong

Lúc này người lái chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao hơn, khi chạy đến địa bàn phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, xe ô tô trên va chạm với xe máy BKS: 73K4 - 94xx nhưng tài xế này tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Khi đến khu vực chợ Xép thuộc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS: 73E1 - 345.xx nhưng tiếp tục bỏ chạy đến phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn lại tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS: 81A - 209.xx do anh Nguyễn Xuân Đính (54 tuổi), ở huyện Chư B Rông, tỉnh Gia Lai điều khiển. Lúc này, không thể bỏ chạy tiếp nên chiếc taxi mới chịu dừng lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với lực lượng địa phương, cuối cùng tổ tuần tra cũng chặn bắt được ô tô nói trên, báo Tiền phong thuật lại quá trình truy đuổi chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn.

Lời khai của nhóm đối tượng sát hại tài xế taxi

Cảnh sát xác định, người điều khiến chiếc taxi là Luo Shi Jun (16 tuổi), quốc tịch Trung Quốc; đi cùng trên xe còn có 2 người khác đều có quốc tịch Trung Quốc gồm Huang Jie Cheng (18 tuổi) và Gan Ying (17 tuổi).

Tại cơ quan công an, khi tiến hành làm rõ giải quyết vụ va chạm giao thông, Công an thị xã Ba Đồn và Phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện các đối tượng và chiếc xe taxi có nhiều nghi vấn, không chỉ đơn thuần việc các đối tượng liên tục bỏ chạy là do va chạm giao thông, nên tiến hành xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với nhiều đơn vị Công an Quảng Bình để điều tra, làm rõ.

Đêm 28/7, sau nhiều giờ làm việc, các đối tượng đã phải khai nhận sự thật về vụ giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể tài xế.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

ANTV dẫn lời khai các đối tượng cho thấy, vào rạng sáng ngày 27/7, ba đối tượng thuê ô tô Mai Linh do anh Nguyễn Văn Hải, trú phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (47 tuổi) điều khiển chở từ tỉnh Quảng Ninh vào miền Trung.

Khi đến Quảng Ngãi, nhóm người Trung Quốc trên đã sát hại và ném xác tài xế taxi Mai Linh bên quốc lộ 1A, thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi rồi cướp xe ô tô chạy ngược ra Bắc.

Được biết, anh Hải là nhân viên lái xe taxi Mai Linh tại tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.