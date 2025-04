Công an TP.Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo 57 tỷ đồng ở Dương Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội mới nhận được đơn tố giác 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN: 1992; HKTT: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Mai Duy Phan (SN: 1976; HKTT: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra từ tháng 06/2023 tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả tạo.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, không rõ ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra Quyết định truy tìm các đối tượng (có hình ảnh kèm theo).

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Mai Duy Phan

Ai biết thông tin về các đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT cán bộ thụ lý: 035.861.6080), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Công an TP.Hà Nội