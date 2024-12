“Hành trình Trang sức xuyên Việt PNJ” liên tiếp thắng giải thưởng quốc tế

Chiến dịch "Hành trình Trang sức xuyên Việt" vừa được xướng tên ở hạng mục Best Event & Best Experiential Marketing Campaign của Dragons of Asia 2024. Đây là chiến thắng thứ tư trong năm nay của một trong những chiến dịch tiếp thị bán lẻ lớn nhất được PNJ đầu tư và triển khai.

Đại diện PNJ nhận giải thưởng Dragons of Asia 2024 (Ảnh: Dragons of Asia)

Trước đó, "Hành trình Trang sức xuyên Việt" vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của 3 giải thưởng uy tín khác gồm hạng mục Best Retail Marketing tại Marketing Events Awards 2024; Marketing Initiative of the Year tại Retail Asia Awards 2024 và Best Retail Event tại Event Marketing Awards 2024.

Các giải thưởng này đều là "đấu trường" của các thương hiệu lớn trong khu vực, bởi bộ tiêu chí xét giải chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan và phản ánh chính xác mức độ hiệu quả của từng chiến dịch dưới góc nhìn và đánh giá từ nhiều chuyên gia đầu ngành dày dặn kinh nghiệm trong hội đồng giám khảo.

Điểm chung của các giải thưởng mà "Hành trình Trang sức xuyên Việt" được vinh danh là tập trung vào đánh giá tính sáng tạo, sắc sảo trong chiến lược và linh hoạt trong triển khai thực tế. Thêm vào đó, hội đồng bình chọn cũng được thuyết phục bởi tính hiệu quả của chiến dịch khi tạo ra các trải nghiệm ấn tượng nhằm thu hút khách hàng, nhờ đó góp phần thúc đẩy tương tác và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Đơn cử như tại giải thưởng Dragons of Asia 2024, hội đồng giám khảo đánh giá cao "Hành trình Trang sức xuyên Việt" bởi sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của đa dạng đối tượng khách hàng để mang lại trải nghiệm thương hiệu độc đáo và hiệu quả. Cách thức triển khai khác biệt khi hàng loạt hoạt động tiếp thị được triển khai xuyên suốt 2 tháng tại nhiều địa phương giúp sự kiện này trở thành cầu nối đưa PNJ đến gần khách hàng hơn.

Được khởi động lần đầu vào cuối tháng 8/2023, "Hành trình Trang sức xuyên Việt" với sứ mệnh lan tỏa cảm hứng làm đẹp, khơi dậy sự tự tin để mỗi cá nhân tỏa sáng theo cách riêng của chính mình, chương trình mang đến cơ hội mua sắm hấp dẫn với nhiều ưu đãi thiết thực, đồng thời khẳng định sản phẩm của PNJ phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng khi mang đến giá trị kép không chỉ là món trang sức tô điểm cho thời trang và phong cách sống, mà còn là phương tiện tích lũy sinh lời hiệu quả.

Chiến dịch "Hành trình Trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" năm 2023 ghi dấu ấn mạnh mẽ trên khắp cung đường Việt Nam (Ảnh: Tổng hợp)

Hành trình đi qua 24 tỉnh, thành trải dài khắp cả nước. Tại mỗi điểm đến, PNJ lại dành tặng khán giả những đêm nhạc hoành tráng quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp hoạt động "đo ni đóng giày" cho khách hàng ở từng khu vực. Khách hàng không chỉ được giải trí mà còn tiếp cận sản phẩm chất lượng và ưu đãi hấp dẫn ở đa dạng phân khúc. Bên cạnh đó, chuyến xe của "Hành trình trang sức xuyên Việt" còn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng khi đóng góp trực tiếp 300 triệu đồng vào quỹ giáo dục nhằm tiếp sức cho các em học sinh khó khăn trên con đường theo đuổi tri thức.

Tại mỗi điểm đến, PNJ trao tặng học bổng khuyến học trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh hiếu học, mở ra cơ hội tiếp bước tương lai. (Ảnh: Phương Thanh)

Nhờ những hoạt động sáng tạo, chiến dịch đã tạo tác động sâu rộng trong cộng đồng nói chung và ngành tiếp thị nói riêng, thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng làn sóng tương tác mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội ghi nhận hơn 20 triệu lượt xem TikTok và hơn 1.700 bài đăng trên Facebook.

Sau thành công của mùa đầu tiên, "Hành trình Trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" năm 2023 tiếp tục được "làm mới" và lăn bánh sang năm 2024 với thông điệp "Bừng sắc cho đời bừng sáng", trải dài khắp 27 tỉnh, thành Việt Nam. Chiến dịch thu hút hơn 15.000 người dân và du khách trải nghiệm hoạt động mới lạ từ các thương hiệu như Disney | PNJ, PNJ HELLO KITTY, PNJWatch, STYLE By PNJ, MANCODE by PNJ… qua hình thức chơi golf trên màn hình lớn, triển lãm trang sức hay tự tay sáng tạo túi canvas theo phong cách riêng… bên cạnh những ưu đãi mua sắm hấp dẫn.

Khán giả bùng nổ với "Hành trình Trang sức xuyên Việt"2024 ( Ảnh: Hồng Phương)

Bên cạnh những thành công khi mang đến dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng, chiến dịch còn góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty trong dài hạn. Với chiến lược đổi mới sáng tạo và khác biệt, PNJ hướng đến mục tiêu doanh thu kỷ lục 37.147 tỷ đồng và lợi nhuận 2.089 tỷ đồng trong năm 2024, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của công ty.

Theo đó, tính đến hết quý III, tổng doanh thu thuần đạt 29.242 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 1.382 tỷ đồng, vượt 3.2% so với năm ngoái, hoàn thành khoảng 79% mục tiêu doanh thu đề ra và 66% kế hoạch lợi nhuận. Mặc dù phải đối mặt với bối cảnh thị trường biến động cùng sự thay đổi liên tục của hành vi người tiêu dùng, nhưng hai chỉ tiêu tài chính quan trọng vẫn giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực.

Dựa vào kết quả tài chính khả quan đạt được, PNJ nỗ lực tối đa hóa hiệu quả của các chiến lược tiếp thị nhằm thu hút thêm nhóm khách hàng mới và kết nối sâu sắc hơn với nhóm khách hàng trung thành, từ đó tạo đà bứt phá tăng trưởng những tháng cuối năm

Theo ban lãnh đạo PNJ, nhiều năm qua, công ty đã đầu tư toàn diện từ sản phẩm, công nghệ đến đội ngũ nhân sự chất lượng để sáng tạo các trải nghiệm mua sắm khác biệt cho người tiêu dùng. Thành công của chương trình như tấm gương phản chiếu tâm huyết và nỗ lực của công ty trong việc mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.