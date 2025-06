Hành vi vi phạm giao thông bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10/12 điểm PGLX theo Nghị định 168

Ảnh minh họa

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chị Lê Thị Thu H. khai nhận đã điều khiển xe ô tô biển số 30H-458.xx đi ra nút giao Sông Công nhưng do đi quá nút giao nên đã thực hiện hành lùi xe trên đường cao tốc.

Vào sáng 25/6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về hành vi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hồi 14 giờ ngày 22/6, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được phản ánh nội dung: Xe ô tô biển số 30H-458.xx lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07), thuộc địa phận thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ xác minh làm rõ. Kết quả xác định hồi 9 giờ 25 phút, ngày 22/6, chị Lê Thị Thu H. (sinh năm 1981, trú tại Long Biên, Hà Nội) là người điều khiển xe ô tô biển số trên, lưu thông theo hướng Hà Nội-Thái Nguyên, khi đến đoạn Km53+400 (nút giao Sông Công), đã thực hiện hành vi “lùi xe trên đường cao tốc."

Tối 24/6, làm việc tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, chị Lê Thị Thu H. thừa nhận vào thời điểm trên, chị điều khiển xe ô tô biển số 30H-458.xx đi ra nút giao Sông Công nhưng do đi quá nút giao nên đã thực hiện hành lùi xe trên đường cao tốc. Chị Lê Thị Thu H. cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình gây mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị H. về hành vi: lùi xe trên đường cao tốc.

Với vi phạm này nữ tài xế này bị phạt tiền từ 30.000.000-40.000.0000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 168/2024, từ ngày 1/1/2025, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm. Nếu người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, số điểm này sẽ bị trừ tùy theo mức độ vi phạm. Khi điểm bị trừ hết, người vi phạm sẽ không được phép lái xe theo giấy phép đó.

Để khôi phục điểm, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm cần đợi ít nhất 6 tháng và tham gia kiểm tra kiến thức giao thông. Đối với giấy phép lái xe máy, chỉ cần thi phần lý thuyết. Còn giấy phép lái xe ôtô, tài xế phải thi cả phần lý thuyết và mô phỏng.

Người dân có thể dễ dàng kiểm tra số điểm còn lại của giấy phép lái xe thông qua ứng dụng VNeID. Cách xem điểm giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID mới nhất 2025 thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn vào mục "ví giấy tờ"

Bước 2: Tại mục "giấy tờ" người dùng nhấn chọn vào ô "giấy phép lái xe" hiển thị trên màn hình và nhập mã xác thực passcode

Bước 3: Người dùng sẽ xem được thông tin giấy tờ

Tại đây người dùng sẽ có thể nhìn thấy đầy đủ các thông tin về Giấy phép lái xe bao gồm: số giấy phép, ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực và số điểm giấy phép lái xe.