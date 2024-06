Hannah Olala khuyên các bạn trẻ làm content creator: ‘Không cần chiêu trò để thu hút chú ý của người khác, hãy là chính mình!’

Hannah Olala (Hannah Nguyễn) được biết đến là một CEO tài năng, từng giữ vị trí quản lý chủ chốt cho nhiều tập đoàn lớn trong ngành làm đẹp. Cô cũng là nữ doanh nhân thành công, phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, đồng thời kinh doanh thương hiệu riêng về spa và thẩm mỹ. Song song với công việc kinh doanh rực rỡ, Hannah Olala còn là beauty blogger đình đám, người truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt.

Sở hữu hơn 800.000 lượt theo dõi trên TikTok và 1 triệu lượt thích trang fanpage, Hannah Olala là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ chia sẻ bí quyết chăm sóc bản thân, cô còn truyền năng lượng tích cực về phong cách sống. Với tệp khán giả đa dạng từ 25 - 50, Hannah phát triển đa dạng chủ đề phù hợp với từng độ tuổi. Đó là chuỗi review các sản phẩm cao cấp dưỡng da ở độ tuổi trung niên, những phương pháp spa trị liệu đắt đỏ được nhiều chị em quan tâm, hay loạt video chia sẻ về việc cân bằng giữa gia đình và công việc...

Mới đây, Hannah Nguyễn đã tham gia một sự kiện do sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam tổ chức và nhận giải Best Performing KOL in Premium Cosmetics (KOL nổi bật nhất mảng mỹ phẩm cao cấp). Đây được xem là thành quả quá trình nữ CEO đã kết nối những hãng mỹ phẩm cao cấp chính hãng đến tay người tiêu dùng với mức giá hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi.

Hannah Olala mới được một sàn TMĐT trao tặng danh hiệu Best Performing KOL in Premium Cosmetics (KOL nổi bật nhất mảng mỹ phẩm cao cấp)

Chia sẻ về giải thưởng, Hannah cho biết cô vui và biết ơn các nhãn hàng, người theo dõi và sàn thương mại điện tử đã luôn đồng hành cùng cô để có được thành tựu ngày hôm nay. Tuy nhiên với cô, niềm vui lớn nhất là đã tạo ra được những phiên livestream lớn với những deal hời, để những người theo dõi, ủng hộ cô mua được hàng chính hãng với giá tốt – đó chính là lý do cô bắt đầu các chương trình ưu đãi và luôn là mục tiêu mà cô theo đuổi.

Trong sự kiện, Hannah Olala cũng chia sẻ về những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình lấn sân kinh doanh và theo đuổi xu hướng Shoppertainment, hình thức kinh doanh kết hợp với giải trí trên nền tảng thương mại điện tử. Nói về yếu tố tạo nên thành công cho một phiên livestream mà mình dẫn dắt, Hannah cho biết khâu chuẩn bị có vai trò quan trọng. Trước khi phiên phát diễn ra, cô phải sẵn sàng về các ưu đãi, voucher, cách setup từ sân khấu cho đến hậu trường buổi livestream chỉn chu, chuyên nghiệp, hay trải nghiệm thực tế sản phẩm để đưa ra những review chân thực, lên kịch bản sản phẩm để có thứ tự, thời gian xuất hiện chính xác, hợp lý. Kỹ năng xử lý tình huống cũng là một điểm đặc biệt cần lưu ý mà cô luôn bổ sung, trau dồi để mang đến cho người xem những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Siêng năng, quyết tâm và có màu sắc riêng cũng chính là lời khuyên Hannah dành cho các bạn trẻ đang muốn bước chân vào con đường trở thành content creator trên nền tảng thương mại điện tử. "Khi các bạn muốn làm một việc gì đó, hãy dốc hết sức ra để làm. Và hãy luôn là chính mình, không cần làm nhiều thứ chiêu trò để thu hút sự chú ý của người khác. Đừng là một phiên bản khác, hãy cứ là chính mình rồi thu hút được những người có cùng tần số với bạn", Hannah Olala chia sẻ.

Cô tiết lộ, thời gian sẽ tăng thời gian livestream để có thể tương tác, trò chuyện với người yêu mến cô, cũng như mang đến cho người tiêu dùng nhiều hơn các ưu đãi từ những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, chính hãng.

Giải thưởng nhận được này là niềm vui, cũng là động lực để Hannah Olala đi những bước mạnh mẽ hơn trên con đường mang các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp tới tận tay phái đẹp với mức giá ưu đãi. Để tăng tương tác với những người theo dõi và ủng hộ mình, cô cho biết thời gian tới sẽ tăng tần suất livestream. Hannah Olala tiết lộ, vào ngày 25/6/2024, cô sẽ có một phiên livestream đặc biệt, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng với ưu đãi giảm cực hời dành tặng người dùng trên sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam như một lời cảm, tri ân những người luôn yêu thương, theo dõi và ủng hộ cô.

Có thể thấy sự nghiêm túc, hết mình trong công việc là một bí kíp khiến Hannah thành công trong việc trở thành KOL số 1 lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp trên nền tảng thương mại điện tử, vì đây vốn là phân khúc của cần nhiều uy tín, tính thuyết phục cao. Với những gì đã và đang làm được, Hannah Olala không chỉ là một cá nhân xuất sắc trong ngành mỹ phẩm mà còn là một người lãnh đạo đầy tài năng và ảnh hưởng trong cộng đồng.

