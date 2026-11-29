Tối 28/11, sau 2 ngày thông báo mắc ung thư máu, Hậu Hoàng gây chú ý khi đăng tải một clip nhảy cũ lên TikTok kèm chia sẻ: “Một chiếc clip cũ rùi nhưng tên bài hát hợp với hoàn cảnh của tui bây giờ quá: 'GẠT ĐI NƯỚC MẮT'. Gạt hết nước mắt đi rùi chuẩn bị chiến đấu thôi”.

Hậu Hoàng đăng clip mới. Nguồn: Hậu Hoàng.

Trên thực tế, clip nhảy này được Hậu Hoàng quay từ trước và nay mới được cô đăng tải lên mạng xã hội. Nữ YouTuber cho biết mình đã tự chỉnh sửa video ngay trong ngày, dù đang nằm viện điều trị. “Tay trái truyền thì vẫn còn tay phải dựng được clip, đừng tưởng tui bệnh mà tui không làm phiền được cộng đồng mạng”, cô hài hước chia sẻ.

Trước đó, trong nhóm chat trên Instagram, Hậu Hoàng tiết lộ hai ngày vừa qua cô phải chọc ven để truyền ở tay phải nên không thể làm được gì. Đến khi chuyển sang truyền ở tay trái, cô mới có thể tranh thủ chỉnh sửa clip cũ để kịp đăng vào tối 28/11. “Người ta dựng hơi bị tâm huyết đấy, hông lại bảo là clip nhảy thì ghép nhạc là xong nha”, cô chia sẻ thêm.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Cô cho biết tay đang truyền thuốc vẫn edit clip. Ảnh: IGNV, chụp màn hình.

Clip nhảy trên nền nhạc Gạt đi nước mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây cũng là video đầu tiên Hậu Hoàng đăng tải lên TikTok kể từ khi công khai mắc ung thư máu. Việc nữ YouTuber vẫn tự tay dựng clip, xuất hiện với phong cách hài hước quen thuộc khiến nhiều khán giả cảm thấy yên tâm phần nào.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người xem để lại lời động viên, mong cô giữ tinh thần lạc quan và sớm hồi phục: “Chị ưi, em xem video của chị hoài, riêng clip tối nay em xem đi xem lại rất nhiều lần, chị hãy luôn giữ năng lượng vui vẻ như trong clip này nhé”, “Cố lên nha chị ưi, ai cũng sốc, em cũng vậy nhưng hãy gạt đi nước mắt, sống tiếp, chiến đấu tiếp nha”, “Cố lên nha, chúc Thúy Hậu sớm khỏe nha”, “Cố lên cô gái nhỏ bé mà kiên cường của tụi em”,...

Trước đó, tối 26/11, Hậu Hoàng công khai thông tin bản thân mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết cô mới phát hiện bệnh khoảng 2 ngày trước khi đăng tải bài viết. Đối diện với chẩn đoán này, cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, khóc nhiều và cảm thấy hoang mang, ngay cả khi vốn là người vui vẻ, yêu đời. Trong bài chia sẻ, Hậu Hoàng cũng đăng tải một số hình ảnh tại bệnh viện, cho biết đang trải qua những ngày đầu làm quen với biến cố sức khỏe. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ,... gửi lời động viên.

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu. Ảnh: FBNV.

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên YouTube tại Việt Nam. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua loạt video nhạc chế, clip hài hước với phong cách dựng video nhanh, biểu cảm đặc trưng và cách thể hiện gần gũi. Kênh YouTube của Hậu Hoàng đạt hơn 8 triệu người đăng ký, với hàng tỷ lượt xem.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Sàn đấu vũ đạo và Chị đẹp đạp gió. Hình ảnh một cô gái năng động, thường xuyên mang đến tiếng cười cho người xem cũng là điều khiến thông tin cô mắc bệnh nhận được nhiều sự quan tâm.